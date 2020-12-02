Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"İki önemli hedefimiz var. Dünya Kupası elemeleri ve Avrupa Şampiyonası. EURO 2020'ye kalınca beklentiler arttı. Fakat büyük beklentilerin tahribatı da büyük olur" diyen Güneş, "Zamanında benim kıyafetimle uğraşanlar bugün de konuşuyor. Maaşımı soruyorlar. Onlara maaşlarını sorsan söylemez korkaklar. Beni yıkmaya çalışıyorlar. Yıksınlar önemli değil ama yalan haberler yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Atiba Trabzon'a gidiyordu

Güneş son derbi için, "Beşiktaş kıran kırana bir mücadele verdi. Bu üstün mücadelesiyle Fenerbahçe’nin önüne geçti" derken, "Ben Beşiktaş'ta iken Atiba Trabzonspor'a gidiyordu. Kalması konusunda ısrarcı oldum, izin vermedim" itirafında bulundu. Hoca, "Türk futbolunda sistem sıkıntıları var. Zihinsel devrim şart. Ben Türk futbolunun kurtarıcısı değilim. Son dönemlerde futbolcu ihracımız var ama yeterli değil, artmalı" ifadelerini kullandı. Hoca, "Formda ve disiplinli her oyuncuya millî takımın kapısı açık. Caner’den Arda'ya herkes için geçerli" dedi.

Takımlara hoca dayanmıyor

2020-2021 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yer alan 39 ekipten 15'i teknik direktör değiştirdi. Bu sezon 21 kulüple mücadele verilen Süper Lig'de Mehmet Özdilek ile BB Erzurumspor’un yollarının ayrılması sonrası teknik direktör değişimine giden takım sayısı 10. hafta sonunda 8'e ulaştı. TFF 1. Lig'de yedi takım teknik heyette değişiklik yaptı. Kasımpaşa 10 haftada üç teknik adamla sirkülasyon başrolü oynadı. İstanbul ekibi, Mehmet Altıparmak'ın ardından takımı teslim ettiği İrfan Buz’la sadece bir maça çıktı. Buz’un ayrılığı sonrasında da eski hocası Fuat Çapa'yla anlaşma sağlandı.