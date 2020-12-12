Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 12. hafta maçında A. Hatayspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü 3-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Selim Ilgaz rakibini çalımladı ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi. 1-0

23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Artur Sobiech şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

58. dakikada Alassane Ndao’nun sağdan ortasına Jimmy Durmaz'ın kafa vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topla buluşan Ndiaye bomboş durumda meşin yuvarlağı auta gönderdi.

65. dakikada Eric Sabo’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jimmy Durmaz şık bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-1

71. dakikada Jure Balkovec'in sol kanattan yerden ortasında ceza sahası içinde Mevlüt Erdinç bomboş pozisyonda topa dokunamadı.

75. dakikada Gökhan Karadeniz ile verkaç yapan Boupendza, ceza sahası sol çaprazından düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-1

83. dakikada Mame Diouf’un pasında uygun pozisyonda Boupendza'nın vuruşu ağlara gitti. 3-1

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Erdem Bayık xx, Özgür Ertem xx

Hatayspor: Munir Mohamedi xxx, Burak Can xx (Mesut Çaytemel dk. 46 xx), Isaac Sackey xx (Ruben Riberiro dk. 78 x), Aabid Rayene xxx, Selim Ilgaz xx (Aaron Boupendza dk. 60 xxx), Pablo Santos xx, David Akintole xx, Adama Traore xx (Gökhan Karadeniz dk. 70 xx), Yusuf Abdioğlu xx (Jean Billong dk. 78 x), Strahil Popov xxx, Mame Diouf xx

Yedekler: Akın Alkan, Yavuz Buğra Boyar, Helder Barbosa, Helder Barbosa, Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano x, Enzo Rocco xx, Lucas Biglia xx, Arthur Sobiech x (Mevlüt Erdinç dk. 63 x), Alassane Ndao xx, Papa Ndiaye xx (Aatıf Chahechouhe dk. 85 ?), Fatih Kuruçuk xx, Ramazan Civelek xx, Jure Balkovec xxx, Eric Sabo xx, Jimmy Durmaz xxx (Vato Arveladze dk. 89 ?)

Yedekler: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Koray Altınay, Zeki Yıldırım, Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş

Teknik Direktör: Atılay Canel

Gol: Selim Ilgaz (dk. 11), Aaron Boupendza (dk. 75, dk. 83) (Hatayspor), Jimmy Durmaz (dk. 65) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kartlar: Papa Ndiaye (dk. 85), Eric Sabo (dk. 90) (Karagümrük)

Sarı Kartlar: Pablo Santos (Hatayspor), Enzo Rocco, Emiliano Viviano, Eric Sabo, Papa Ndiaye, Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)