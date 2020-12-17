Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Karacabey Belediyespor'u konuk eden Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, 28. dakikada kırmızı kart gördü.

Genç kaleci, ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği için kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Altay'ın kırmızı kartı sonrasında akıllara Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynanacak olan maç geldi.

22 yaşındaki file bekçisi, direkt kırmızı kartla cezalandırıldığı için Gaziantep FK'ya karşı forma giyemeyecek. Altay'ın kırmızı kart cezası, Tahkim Kurulu tarafından 1 maça düşürülmezse genç kaleci 14. haftada oynanacak olan Başakşehir karşılaşmasında da yer alamayacak.

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR?

Futbol Disiplin Talimatı'nın 94. maddesinde kırmızı kart gören oyuncularla ilgili, "Resmi müsabakalarda hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen futbolcular, 5. Fıkra hükmü saklı kalmak koşuluyla idari tedbirlidirler ve cezaları sona erinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar." şeklinde yaptırım uygulanacağı açıklanmıştı.

Altay Bayındır çift sarı kartla oyundan ihraç edilseydi, 94. maddenin 5. fıkrası nedeniyle cezasını kupada çekecekti.