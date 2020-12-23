Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15. haftasında 26, 27, 28 Aralık 2020 tarihlerinde oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler duyuruldu. Buna göre haftanın en önemli mücadelesi olan Trabzonspor-Galatasaray maçında Halil Umut Meler görev alacak.

TFF'nin resmi sitesinden açıklanan haftanın hakemleri şöyle:

26 Aralık Cumartesi

16.00 Göztepe - Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka

19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Halil Umut Meler

27 Aralık Pazar

13.30 Gaziantep FK - A.Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Denizlispor - MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya

19.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus

28 Aralık Pazartesi

16.00 Gençlerbirliği - Kayserispor: Cüneyt Çakır

16.00 İH Konyaspor - Ç.Rizespor: Burak Şeker

19.00 FT Antalyaspor - A.Hatayspor: Ramazan Keleş

19.00 Beşiktaş - DG Sivasspor: Arda Kardeşler