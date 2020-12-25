Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Karagümrük maçında kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maç ceza kesti. Aynı karşılaşmada maçın bitimiyle birlikte rakip takım oyuncusuna hareketi sebebiyle kırmızı kart gören Galatasaraylı oyuncu Marcao ise 1 maç ceza aldı. PFDK’dan yapılan açıklamada Terim’e kırmızı kart sebebiyle 1, kart gördükten sonra müsabaka hakemine sportmenliği aykırı hareketleri sebebiyle 2, tedbirli olduğu hâlde sahaya girmesi sebebiyle de ayrıca 2 maç ceza verildiği belirtildi.

“Bekçi bile olamazsın”

Terim, karşılaşma sırasında bir pozisyonda faul gerekçesiyle itirazda bulununca önce sarı, ardından da kırmızı kart görmüştü. Kırmızı kart sonrası çılgına dönen Terim, maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu’na "Sen bekçi bile olamazsın. Terbiyesiz, ahlaksız... Akşam Terim’i attım diye anlatırsın" ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray Kulübü ve Teknik Direktör Fatih Terim, PFDK’nın verdiği 5 maçlık men cezasına itirazda bulunacak. Tecrübeli teknik adamın Tahkim Kurulundan duruşmalı savunma talebinde bulunacağı öğrenildi.

TERİM'İN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Fatih Terim'in Tahkim Kurulu tarafından cezasında indirim yapılmaması hâlinde kaçıracağı maçlar belli oldu. Terim, indirim yapılmasa bile Beşiktaş derbisinde takımının başında olacak.

∂ Göztepe (oynandı)

∂ Trabzonspor (D)

∂ Antalyaspor

∂ Konyaspor (D)

∂ Gençlerbirliği

TERİM BUNA ALIŞIK

30 kere ceza yedi

∂ Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin başına geçtiği 2011-12 sezonunda itibaren 30 defa ceza aldı. Tecrübeli çalıştırıcının takımın başında bulunmadığı 25 maçta, Galatasaray 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi gördü.

G.SARAY’DAN AÇIKLAMA

Kirli düzen!

∂ Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezaya isyan etti. Kulübün sitesinden yapılan açıklamada bu ağır cezanın ‘Galatasaray’ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırma maksatlı” olduğu belirtilirken “Camiamız kirli düzeni bozacaktır” denildi.

RECEVİK’TEN TAŞ

Amma çok korkmuşsunuz

∂ Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik, Fatih Terim'e verilen ceza sonrası “Hakemi silahla tehdit edenlere, edilen küfürlere, sahaya dalmalara, uluorta şerefsiz demelere hep es geçildi. Ne korkmuşsunuz ama korkunun ecele faydası yok, mayıs ayında görüşeceğiz” şeklinde paylaşımda bulundu.

İSTANBUL’U SEVDİ

Luyindama ev aldı

∂ Hakkında transfer dedikoduları çıkan Luyindama dün kendine yeni ev satın aldı. Premier Lig’e gideceği konuşulan Kongolu stoperin Florya’ya yakın bir konumdan lüks bir ev satın alması transfer döneminde İstanbul’dan ayrılmayı düşünmediği şeklinde yorumlandı.

ZORLU DEPLASMAN

Trabzon yolcuları

∂ Galatasaray, ligde bu hafta karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Etebo’nun tedavisine devam edilirken, Babel’e ise özel program uygulandı. Aslan, bu sabah yapacağı idmanın ardından özel bir uçakla Trabzon’a gidecek.