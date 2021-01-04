Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 17. haftasında düdük çalacak hakemleri belirledi. TFF’den yapılan açıklamaya göre 5, 6 ve 7 Ocak’ta oynanacak müsabakalarda, şu hakemler görev alacak:

5 Ocak Salı

16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

16.00 Yeni Malatyaspor - DG Sivasspor: Sarper Barış Saka

19.00 Konyaspor - Galatasaray: Arda Kardeşler

6 Ocak Çarşamba

13.30 Denizlispor - Kayserispor: Ali Şansalan

16.00 Gençlerbirliği - Hatayspor: Yasin Kol

16.00 M.Başakşehir - BB Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Trabzonspor - Göztepe: Cüneyt Çakır

19.00 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

7 Ocak Perşembe

19.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Halil Umut Meler