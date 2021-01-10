Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın ardından 'mesut' görünen G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımı 6-0 kazanmasına rağmen önemli transferler yapacaklarını söyledi. Bir yandan da yönetime, 'elinizden geleni yapın' mesajı verdi. İşte o sözler: Transferle ilgili listemizi verdik, çoğunluk da bunu biliyor. Başakşehir'den İrfan Can'ı istiyoruz, o da bizi istiyor. Visca'yı da, Onyekuru'yu da istiyoruz, Mısır'ın Zamalek takımında oynayan forvet Mostafa Mohamed'i de istiyoruz.

Yönetime mesaj

Bazı oyuncularımızla ayrılacağız. Bize rakamsal olarak geri dönecek yetenekli oyuncuları almak istiyoruz. Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk. Galatasaray'ın değişime ihtiyacı var. (Yönetimden) Gerekli hassasiyetin gösterileceğini düşünüyorum. Kimseyi almadan teknik olarak kimseyi vermek istemiyorum. Galatasaray yönetimi, menfaati için verebilir, ancak ben teknik olarak kimse gelmeden kimsenin gitmesini istemiyorum...

Mesut büyük isim

Göksel Gümüşdağ ile Visca için konuşulursa sevinirim. Başka bir Galatasaray ortaya çıksın istiyorum. İmkân var da istemiyorum diye bir şey yok. Yönetimin elinden geleni yapmak istediğini biliyorum... F.Bahçe'nin Mesut Özil transferi sorulan Terim, "Mesut Özil büyük isim. Umarım G.Saray da böyle büyük işler yapacak oyuncular alır" şeklinde ilginç bir karşılık verdi.

EDIN VISCA: Kariyerinde oynadığı 415 maçta 117 gol, 108 asist üretti. Başakşehir'de bu sezon 5 gol, 7 asistle oynuyor.

MOSTAFA MOHAMED: 23 yaşında, Mısır'ın Zamalek takımının forveti. Kariyerinde forma giydiği 120 maçta 41 gol attı, 10 da asist yaptı.

İRFAN CAN KAHVECİ: Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken İrfan Can Kahveci 6 maçta 3 gol atıp 1 de asist yapmayı başardı.

HENRY ONYEKURU: Terim, Nijeryalı sol kanadı unutamadı. Kariyerinde 152 maçta 57 gol, 21 asist kaydetti.

İLGİNÇ KARŞILIK

Terim'in İrfan Can sözleri üzerine Başakşehir Kulübü, sosyal medya hesabından, "Kahve fincanlarımız satışa çıkmıştır" paylaşımı yaptı... Oyuncuyu satmayacaklarının mesajını verdi.

İLK SÜPER LİG MAÇIYDI

Übeyd'in büyük hataları

∂ Kaleci Nordfeldt'in sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği'nde kaleci Übeyd Adıyaman, G.Saray karşısında kariyerindeki ilk Süper Lig karşılaşmasını oynadı. Daha önce 1. Lig maçı da olmayan file bekçisi yaptığı hatalarla farklı yenilgide etkili olurken, kötü bir başlangıç yaptı.

KAPLAN'IN İKİNCİ 6-0'I

Bunu çabuk unutmalıyız

G.Saray'a kariyerinde ikinci defa 6-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nin çalıştırıcısı Mustafa Kaplan, "Erken gol ve bireysel hatalar oldu, kalecimiz de ilk defa oynadı. Bunu çabuk unutmalıyız. Genç oyuncularla bir takım yapmak istedik. Karagümrük maçına odaklanmalıyız" açıklaması yaptı.