Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3. Lig 3. Grup’ta yer alan Kocaeli ekibi Gölcükspor devre arası kampına Antalya'da girdi. Kırmızı-siyahlılar kampın ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Yeni transfer Cihan Halil de takımla ilk antrenmanına çıktı. Futbolcuların ve teknik heyetin moralinin yüksek olduğu gözlendi.

Ligin ilk yarısında çok sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirten Gölcükspor Teknik Direktörü Adil Kuru, “3 önemli oyuncumuzun olmadığı Arhavi deplasmanından aldığımız 3 puan altın değerindeydi. İlk yarıyı mutlu ve moralli kapattık. İkinci yarı için avantaj yakaladık. Aramıza katılacak yeni arkadaşlarımızla birlikte verimli bir kamp dönemi geçirmek istiyoruz. İkinci yarı zor maçlarımız olduğu kadar fikstür avantajımızın olduğu zamanlar da var. En iyi şekilde bu sürece hazırlanmak için çalışacağız. Teknik ekibim ve takımla aile gibi olduk. Bu aile ortamını sürdürmek ve iyi işler başarmak istiyoruz” dedi.

Ligin son haftalarında çıkış yakalayan oyunculardan Barış Şen ise, “Kampımızın ilk antrenmanını gerçekleştirdik. Takımda arkadaşlık ortamı şu an gayet güzel. Galibiyetler de gelince her şey daha güzel oluyor. İkinci yarıya daha yüksek motivasyonla hazırlanıyoruz. İkinci yarıya Çarşamba galibiyetiyle başlamak istiyoruz. Sakatlığım konusunda da gayet iyi olduğumu söylemek isterim” şeklinde konuştu.