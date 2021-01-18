Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçı değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "10 kişi kalmak böyle ağır bir sahada 40 dakika oynamak kolay değil. Rakibiniz güçlü bir rakip. Derbilerde eksik kalmayı hiçbir teknik adam istemez" derken, "İlk yarı Marcao'nun verdiği geri pası hariç ciddi tehlike yaşamadık. Ancak ön alanda çok başarılı olduğumuz söylenemez" sözlerini kullandı.

Kırmızı kart doğru

"Diagne'nin kırmızı kartı doğru. Kafayla gideceği yere ayakla giderse böyle olur" diyen Terim, "Oyunun en başında Luyindama geliyordu, o hata yaparak gol yedik. Oyunun en iyilerinden biriydi, ona üzüldüm. Aboubakar ile iyi oynadı. Ancak gollerdeki hata da affedilecek gibi değil. Muslera'yı büyük ihtimalle Denizlispor maçında oynatacağım" sözlerini kullandı.

TAYLAN İNANÇLI

Bu farkı kapatırız

∂ Galatasaray'ın ön liberosu Taylan Antalyalı, "İki takım da iyi mücadele etti. 11'e 11 iken istediğimiz pozisyonları da bulmuştuk. 11'e 10 oynamak kolay değil. Gol gelince bazı riskleri aldık ve maalesef puansız ayrıldık. G.Saray gibi oynarsak beş puan farkı kapatırız" açıklaması yaptı.

KARTAL'A DİŞ GEÇİREMİYOR

Aslan kazanamıyor

∂ Galatasaray, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 6 derbide galibiyet elde edemedi. Sarı kırmızılı takım, rakibi karşısındaki son deplasman galibiyetini 2014-2015 sezonunda Olimpiyat Stadı'nda 2-0'lık skorla aldı. Sonrasındaki 6 maçta 5 mağlubiyet, bir beraberlik yaşadı.

ARDA UMUT SAÇTI

Yine lider olabiliriz

∂ Galatasaray Kaptanı Arda Turan, "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Ufak hatalar büyük acılar çekmenize neden oluyor. Bunu unutmak zorundayız" derken, "Beşiktaş'ı da tebrik etmek lazım. İyi mücadele ettiler. 15-20 gün önce liderdik. 7 gün sonra yine lider olabiliriz" sözlerini kullandı.