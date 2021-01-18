Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, MKE Ankaragücü maçında sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Müsabaka içerisinde yaşadığı sakatlık dolayısıyla 59. dakikada yerini Lemos’a bırakan Aziz, üzgün bir şekilde kenara geldi. Serdar’ın durumu yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak.