Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün aralık ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu. 35 yaşında forvet, aralık ayında oynadığı 6 maçta 3 gol atmıştı. Lille'de kasım ayının oyuncusu da milli futbolcu Yusuf Yazıcı seçilmişti.
Lille'de ayın futbolcusu Burak Yılmaz
20.01.2021 - 23:04 | Son Güncelleme: 20.01.2021 - 23:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımda aralık ayının futbolcusu seçildi.
Etiketler : burak yılmaz,haberler,
761415 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/761415.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
18
12
2
4
20
38
02
FENERBAHÇE A.Ş.
18
12
2
4
16
38
03
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
19
9
7
3
10
34
04
GALATASARAY A.Ş.
18
10
3
5
18
33
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
18
9
4
5
5
31
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
18
9
3
6
13
30
07
TRABZONSPOR A.Ş.
19
8
6
5
1
30
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
18
7
6
5
6
27
09
GÖZTEPE A.Ş.
19
6
7
6
6
25
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
19
6
7
6
-6
25
11
YENİ MALATYASPOR
18
6
6
6
1
24
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
19
6
6
7
-8
24
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
18
5
8
5
-2
23
14
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
19
6
5
8
-6
23
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
19
6
4
9
0
22
16
KASIMPAŞA A.Ş.
18
6
4
8
-8
22
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
19
5
4
10
-9
19
18
GENÇLERBİRLİĞİ
19
5
4
10
-19
19
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
19
4
4
11
-16
16
20
MKE ANKARAGÜCÜ
18
4
3
11
-9
15
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
18
3
5
10
-13
14
Süper Lig Fikstür
20.Hafta Maçları
19.01.2021 16:00
Hes Kablo Kayserispor 2 - 0 Başakşehir
19.01.2021 16:00
Göztepe 4 - 0 Gençlerbirliği
19.01.2021 19:00
Trabzonspor 3 - 1 Konyaspor
20.01.2021 16:00
Rizespor 3 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
20.01.2021 16:00
Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor
20.01.2021 19:00
Galatasaray - Denizlispor
21.01.2021 16:00
Erzurumspor - Alanyaspor
21.01.2021 16:00
Karagümrük - Beşiktaş
21.01.2021 19:00
Ankaragücü - Kasimpaşa
21.01.2021 19:00
Sivasspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
17
10
5
2
12
35
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
17
10
4
3
18
34
03
YILPORT SAMSUNSPOR
17
9
6
2
8
33
04
ALTAY
17
10
2
5
14
32
05
ADANA DEMİRSPOR
17
9
4
4
14
31
06
TUZLASPOR A.Ş.
17
9
3
5
3
30
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
8
4
5
9
28
08
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
09
BURSASPOR
17
8
3
6
4
27
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
17
7
3
7
3
24
11
ADANASPOR A.Ş.
17
6
3
8
2
21
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
17
5
5
7
-8
20
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
17
5
4
8
-2
19
14
MENEMEN SPOR
17
3
7
7
-10
16
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
17
4
4
9
-12
16
16
AKHİSARSPOR
17
3
4
10
-12
13
17
ANKARASPOR
17
2
3
12
-19
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
17
0
6
11
-24
3
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
23.01.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
23.01.2021 16:00
Eskişehirspor - Ankaraspor
23.01.2021 19:00
Adana Demirspor - Bursaspor
24.01.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü - Beypiliç Boluspor
24.01.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Akhisarspor
24.01.2021 16:00
Giresunspor - Aydeniz Et Balikesirspor
24.01.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Altay
25.01.2021 16:00
Istanbulspor - Adanaspor
25.01.2021 19:00
Altinordu - Menemen Spor