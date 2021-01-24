Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig’in 21. haftasında golsüz berabere kaldıkları Konyaspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İkinci yarının sonunda oynadıkları oyunun ilerisi için kendilerini umutlandırdığını anlatan Ersun Yanal, “Kontrollü kilo vermedeki disiplinimiz gibi kontrolün bizdeykenki disiplini hesapladığımızda daha iyi bir oyun olmuş olacak. Devreyi bitirdik, önümüzde daha çetin bir dönem başlıyor. Bunun hazırlığı ve zemini için planlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki maçlara hazırız, bu hazırlıkları da saha sonuçları ile destekleyeceğiz” dedi.