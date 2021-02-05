Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe formasıyla uzun yıllar Kadıköy'de derbi mağlubiyeti görmeyen şimdinin antrenörü Volkan Demirel dev maç öncesi ilginç açıklamalar yaptı. "Fikstür çekildiğinde önce ilk haftaya sonra derbiye bakılır. G.Saray ile ne zaman ve nerede oynayacağımıza bakarız" diyen Demirel, "Türkiye'nin en büyük derbisi F.Bahçe-G.Saray'dır. Bunu dünya söylüyor. Sonra G.Saray-Beşiktaş gelir. G.Saray maçları bizim bayramımızdır. Bir hafta, belki iki hafta bu maçı düşünürüz. Stresten maçı oynamak istemeyeni bile gördüm" sözlerini kullandı.

11 adam toplasak!

"Tüm F.Bahçeliler inansın, güvensin. Bu yılki inancımız çok daha farklı. İnşallah sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız" diyen Volkan, "Derbilere rahat hazırlanırdım. F.Bahçe'ye imza attığımda G.Saray'ı 6-0 yendik. O maçı locada izledim. O gün dedim ki, 'Burada derbileri kazanırız.' Dışarıdan 11 adam toplasak, onlar da toplasa, yine biz kazanırız. Geçen sene bir istisna oldu. Derbi galibiyetine bir sene ara verdik. 20 senede bir olur, belki 50 senede bir olur. Bundan sonra hiç olmayacak. Yine bir seri yakalayacağız" şeklinde iddiasını dile getirdi.

Lider kalacağız

Başka kulüplerden teklif almasına rağmen Fenerbahçe’yi seçtiğini ve bu yüzden de çok mutlu olduğunu söyleyen Attila Szalai, derbi öncesi açıklamalar yaptı. Macar oyuncu “Derbinin anlamını biliyoruz. Şu anda lideriz ve böyle bitirmek istiyoruz. Takımımıza güveniyorum” ifadelerini kullandı. Szalai, “Hayalim Avrupa’da üç büyük ligden birinde oynamak” dedi.

AYRILIĞA YANAŞMADI

Perotti elde kaldı

∂ Geçirdiği operasyon sebebiyle uzun süre takımından ayrı kalacak Diego Perotti, sözleşme feshine yanaşmayıncatakımda kaldı. Arjantinli, rehabilitasyon sürecini Samandıra’da geçiriyor. Brugge’e kiralanan Dirar’ın ise 700 bin avro satın alma opsiyonuyla gönderildiği öğrenildi.

YENİLER HEYECANLI

Gönül beklemede

∂ Ara dönemde kadroya dâhil edilen Mesut Özil, Osayi-Samuel, Szalai ilk derbilerine çıkacak. İrfan Can ise sakatlığı sebebiyle dev maçta görev alamayacak. Bu arada sakatlığı sebebiyle 10 maçtır formasından uzak kalan Gökhan Gönül, hocasına G.Saray’a karşı oynamak istediğini söyledi.