Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama "Perşembe günü rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır" denildi.