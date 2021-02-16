Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.



Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.