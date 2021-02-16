Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA'den yapılan açıklamada, Spurs'ün 4 oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi. Söz konusu Covid-19 vakaları sebebiyle Spurs'ün deplasmanda oynayacağı Cleveland Cavaliers, New York Knicks ve Indiana Pacers maçlarının ertelendiği ifade edildi. Daha önce Spurs'ün Detroit Pistons ile yapması gereken karşılaşma da Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Öte yandan Spurs ile karşılaşan Charlotte Hornets'in Chicago Bulls ve Denver Nuggets ile yapması planlanan maçların da Covid-19 teması yüzünden ileri bir tarihte oynanacağı açıklandı.