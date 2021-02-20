Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından Umut Bulut için yaptığı paylaşımda, "2012 - 2016 yılları arasında sarı-kırmızı formamızı giyerek büyük başarılara imza atan Umut Bulut, Süper Lig'de 504. maçına çıkarak lig tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu. Tebrikler Umut!" denildi.