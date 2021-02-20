Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından Umut Bulut için yaptığı paylaşımda, "2012 - 2016 yılları arasında sarı-kırmızı formamızı giyerek büyük başarılara imza atan Umut Bulut, Süper Lig'de 504. maçına çıkarak lig tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu. Tebrikler Umut!" denildi.
Galatasaray'dan Umut Bulut'a tebrik
20.02.2021 - 17:07 | Son Güncelleme: 20.02.2021 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, 2012-2016 yılları arasında sarı-kırmızılı takımda ter döken Umut Bulut'u Süper Lig'de 504. maçına çıkıp, lig tarihinin en çok forma giyen futbolcusu olmasından dolayı tebrik etti.
Etiketler : galatasaray,umut bulut,
769145 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/769145.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
24
16
3
5
30
51
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
24
16
3
5
27
51
03
FENERBAHÇE A.Ş.
24
16
3
5
21
51
04
TRABZONSPOR A.Ş.
25
14
6
5
8
48
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
24
12
6
6
17
42
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
24
11
6
7
10
39
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
24
10
8
6
8
38
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
25
10
7
8
5
37
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
24
7
11
6
-5
32
10
YENİ MALATYASPOR
24
7
9
8
-1
30
11
GÖZTEPE A.Ş.
24
7
8
9
3
29
12
KASIMPAŞA A.Ş.
25
8
5
12
-11
29
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
23
6
10
7
-3
28
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
23
7
6
10
1
27
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
24
6
8
10
-12
26
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
24
6
7
11
-11
25
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
24
6
7
11
-13
25
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
25
6
6
13
-16
24
19
GENÇLERBİRLİĞİ
23
5
5
13
-24
20
20
MKE ANKARAGÜCÜ
23
5
4
14
-13
19
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
24
4
6
14
-21
18
Süper Lig Fikstür
26.Hafta Maçları
19.02.2021 19:00
Başakşehir 0 - 1 Trabzonspor
20.02.2021 13:30
Kasimpaşa 3 - 2 Karagümrük
20.02.2021 16:00
Yeni Malatyaspor - Konyaspor
20.02.2021 16:00
Denizlispor - Gençlerbirliği
20.02.2021 19:00
Alanyaspor - Galatasaray
21.02.2021 13:30
Erzurumspor - Atakaş Hatayspor
21.02.2021 16:00
Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor
21.02.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Fraport-tav Antalyaspor
21.02.2021 19:00
Fenerbahçe - Göztepe
22.02.2021 19:00
Ankaragücü - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
21
14
5
2
19
47
02
YILPORT SAMSUNSPOR
21
12
7
2
14
43
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
21
12
4
5
19
40
04
ADANA DEMİRSPOR
22
11
5
6
15
38
05
ALTAY
22
12
2
8
13
38
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
22
11
4
7
14
37
07
TUZLASPOR A.Ş.
21
11
4
6
4
37
08
ALTINORDU
21
11
4
6
3
37
09
BURSASPOR
21
9
4
8
3
31
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
22
9
3
10
1
30
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
22
8
6
8
-4
30
12
ADANASPOR A.Ş.
21
7
4
10
3
25
13
MENEMEN SPOR
22
5
8
9
-10
23
14
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
21
5
5
11
-12
20
15
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
21
5
4
12
-7
19
16
AKHİSARSPOR
22
5
4
13
-18
19
17
ANKARASPOR
21
3
4
14
-23
13
18
ESKİŞEHİRSPOR
22
1
7
14
-34
7
PTT 1. Lig Fikstür
22.Hafta Maçları
19.02.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Bereket Sigorta ümraniyespor
19.02.2021 16:00
Eskişehirspor 2 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
19.02.2021 19:00
Adana Demirspor 1 - 2 Altay
20.02.2021 13:30
Menemen Spor 6 - 2 Akhisarspor
20.02.2021 16:00
Altinordu - Adanaspor
20.02.2021 16:00
Giresunspor - Ankaraspor
20.02.2021 19:00
Istanbulspor - Yilport Samsunspor
21.02.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Beypiliç Boluspor
21.02.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Bursaspor