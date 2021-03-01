Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kredisi bol Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’u, iflasın eşiğindeki Erol Bulut’un Fenerbahçe’sini konuk etti. Kazanmak zorunda olan ama Akyazı’da hiç kazanamayan sarı lacivertliler yoğun bakımdan çıkmak için 3 puana mecburdu ki, Bulut’un sıra dışı 11 tercihi maça iyi başladı. Bordo mavililer ise tutuktu ama hastalıktan çıkan Uğurcan bıraktığı yerden devam ederek takımını oyunda tuttu.

Yıldızlara pranga

Ozan’ın olmadığı orta sahada Mert Hakan’ın hem performansı hem de Sosa ve Mesut’la uyumu merak ediliyordu. Sezon başından beri tartışılan isim belki de en gayretli maçını çıkarırken sarı lacivertlileri asıl güçlü kılan takım halinde topun gerisine geçip Trabzonspor’a alan bırakmama başarısıydı. Berat, Mesut’u büyük ölçüde kilitlese de Fenerbahçe Nwakaeme, Ekuban ve Bakesatas’a adeta pranga vurdu.

Akyazı da yıkıldı

Fenerbahçe, duran toplarda Serdar ve Szalai ile yokladığı kalede Thiam ve Mesut’la gole çok yaklaştı, ancak Uğurcan artık sıradanlaşan inanılmaz kurtarışlarıyla tabelanın değişmesine izin vermedi. İkinci yarıda peş peşe gelen değişikliklerden en önemli katkıyı yapan şüphesiz Ferdi oldu. Genç oyuncu kaptığı topu Pelkas’a kazandırırken Yunan oyuncu bir füzeyle Trabzon’un serisini bitirip, Akyazı’yı yıkarak F.Bahçe’yi hayata döndürdü.

Uzaydan bile penaltı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareketi uzaydan bile inceleseniz yine penaltı" diye değerlendirirken, "Geçen seneden beri Yaşar Kemal Uğurlu ile sıkıntılı maçlar oynuyoruz. Bu kadar yetenekli hakem ise bizim maçımız dışındaki her maça versinler. Evet, iyi oynamadık ama hakem maçın önüne geçmemeli" şeklinde konuştu.

Maçı hak ettik

Maçın kahramanı Pelkas, "Bizim açımızdan zor bir maçtı. İyi oynadık. Özellikle ilk yarıda iyi oynadık. Maçı hak ettik. Bugün aldığımız galibiyet ve gol attığım için mutluyum. Bu şekilde devam etmek istiyoruz" derken, "Mutlu olmak istiyorsak perşembe günü de kazanıp devam etmeliyiz. Geleceği çok fazla düşünmemeliyiz. Oyun oyun bakmalıyız. Kendi açımdan en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Çalışmaya devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

O pozisyon incelensin!

Basit bir top kaybı

∂ Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçı değerlendirirken, "Teknik kapasitesi yüksek bir takıma karşı oynadık. Her an problem çözebilen bir takım. Oyunun ilk 20 dakikasında oyuna giremedik. 25'ten sonra dengeyi kurduk. İkinci yarı tekrar bizim elimizde gidiyordu. Oyun çok dengeli giderken basit bir top kaybı gole dönüştü. Teknik kapasitesi yüksek isimler bunu değerlendirebiliyor" dedi.

Çevirebilirdik

∂ Maçın son anlarında Valencia ile Bakasetas arasında yaşanan pozisyonun penaltı olduğunu belirten Avcı, "Son bölümde çevirebilirdik. Sonuna kadar zorladık. Sezon başı yayıncı kuruluştaydım. Rize-Fenerbahçe maçında verilen penaltı vardı, bu maçtaki pozisyonun değerlendirilmesini istiyorum. Bir ona baksınlar bir de buna baksınlar. Teknik yorumu merak ediyorum" ifadelerini kullandı.