Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı güzergahı üzerindeki Yoğurtçu Parkı’nın önündeki alanda yaptırılan Alex De Souza'nın heykeline, iddiaya göre yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı Alex De Souza heykelinin alt bölümündeki mermer kısımda küçük çaplı hasar oluştu. Ayrıca heykelin önünde bulunan demir parmaklıklar ve kaldırımdaki elektrik direği de yıkıldı.
Öte yandan, edinilen bilgiye göre otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Alex De Souza'nın heykeline otomobil çarptı
02.03.2021 - 05:34 | Son Güncelleme: 02.03.2021 - 05:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kadıköy’de bulunan eski Fenerbahçeli futbolcu Alex De Souza’nın heykeline otomobil çarptı. Heykelin alt kısmında bulunan mermer bölümde küçük çaplı hasar oluşurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı güzergahı üzerindeki Yoğurtçu Parkı’nın önündeki alanda yaptırılan Alex De Souza'nın heykeline, iddiaya göre yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı Alex De Souza heykelinin alt bölümündeki mermer kısımda küçük çaplı hasar oluştu. Ayrıca heykelin önünde bulunan demir parmaklıklar ve kaldırımdaki elektrik direği de yıkıldı.
Etiketler : Alex De Souza,fenerbahçe,
771502 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/771502.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
26
18
3
5
33
57
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
25
17
3
5
30
54
03
FENERBAHÇE A.Ş.
26
17
3
6
21
54
04
TRABZONSPOR A.Ş.
26
14
6
6
7
48
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
26
13
6
7
15
45
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
26
12
6
8
14
42
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
26
10
10
6
8
40
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
26
11
7
8
7
40
09
GÖZTEPE A.Ş.
26
9
8
9
5
35
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
26
7
13
6
-5
34
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
25
7
11
7
-1
32
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
25
8
7
10
2
31
13
YENİ MALATYASPOR
26
7
10
9
-2
31
14
KASIMPAŞA A.Ş.
26
8
5
13
-12
29
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
26
6
10
10
-12
28
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
25
6
7
12
-13
25
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
26
6
7
13
-16
25
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
26
6
7
13
-17
25
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
26
5
6
15
-23
21
20
GENÇLERBİRLİĞİ
25
5
6
14
-25
21
21
MKE ANKARAGÜCÜ
25
5
5
15
-16
20
Süper Lig Fikstür
27.Hafta Maçları
26.02.2021 16:00
Konyaspor 0 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
26.02.2021 16:00
Gençlerbirliği 1 - 1 Yeni Malatyaspor
26.02.2021 19:00
Beşiktaş 3 - 0 Denizlispor
27.02.2021 13:30
Atakaş Hatayspor 4 - 1 Ankaragücü
27.02.2021 13:30
Karagümrük 2 - 0 Alanyaspor
27.02.2021 16:00
Rizespor 0 - 0 Sivasspor
27.02.2021 16:00
Fraport-tav Antalyaspor 0 - 0 Başakşehir
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Galatasaray 2 - 0 Erzurumspor
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Göztepe 1 - 0 Kasimpaşa
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Trabzonspor 0 - 1 Fenerbahçe
S.
Takım
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
24
16
5
3
23
53
02
YILPORT SAMSUNSPOR
24
14
8
2
20
50
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
24
14
4
6
22
46
04
ALTINORDU
24
13
5
6
6
44
05
ADANA DEMİRSPOR
24
12
6
6
17
42
06
ALTAY
24
13
2
9
12
41
07
TUZLASPOR A.Ş.
24
12
5
7
4
41
08
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
24
11
6
7
14
39
09
BURSASPOR
24
10
4
10
0
34
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
24
9
4
11
-1
31
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
24
8
7
9
-5
31
12
ADANASPOR A.Ş.
24
7
5
12
-2
26
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
24
7
5
12
-3
26
14
MENEMEN SPOR
24
6
8
10
-12
26
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
23
6
6
11
-9
24
16
AKHİSARSPOR
24
5
4
15
-20
19
17
ANKARASPOR
23
3
5
15
-24
14
18
ESKİŞEHİRSPOR
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1
7
16
-42
7
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Ankara Keçiörengücü 1 - 1 Yilport Samsunspor
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Eskişehirspor 0 - 3 Istanbulspor
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Bursaspor 3 - 2 Akhisarspor
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Tuzlaspor A.ş. 3 - 2 Adanaspor
01.03.2021 16:00
Menemen Spor 0 - 3 Beypiliç Boluspor
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