Kulüpler Birliği Vakfı, hakemlerle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Kulüpler Birliği Vakfı olarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklentilerinin, Merkez Hakem Kurulu yapısının Avrupa örneklerindeki standartlara çekilmesi, hakemlerin atamalarından puanlama yöntemlerine kadar şeffaf ve hesap verilebilir bir yapıya kavuşturulması ve hakemlerin eğitim seviyelerinin iyileştirilmesi yönünde olduğu belirtilen açıklamada, "Hakemlik organizasyonu, hakem seçimlerinin yetenek ve bireysel üstünlüklere bakılarak yapıldığı, her zaman daha bilgili ve yetenekli kişilerin seçildiği, ilerleme ve yükselmelerinin liyakata göre yapıldığı, gruplaşmalara engel olunan üst düzey bir organizasyon haline getirilmesi ile gelişecektir. Dolayısıyla çoğunluğunun Süper Lig kulüp üyelerinden oluşan genel kurul tarafından seçilen Türkiye Futbol Federasyonu’nun, tüm masraflarının Süper Lig kulüplerinin karşıladığı Merkez Hakem Kurulu yapısını modern futbol seviyesine getirmeye yönelik gerekli yaptırım ve uygulamaları yapmasını beklemekte ve talep etmekteyiz. Bu talepleri sadece Süper Lig kulüplerimizin değil alt ligde mücadele eden kulüplerimizin de dile getirdiği bir gerçektir. Hal böyle iken maç sonuçlarını etkileyecek hatalar yapan hakemlerin hiçbir şekilde karşılık görmemesi, standart olması gereken kararların maçlara göre değişkenlik göstermesi, eğitim masraflarına kadar tüm giderleri tarafımızdan ödenen VAR'ın birçok şüpheyi barındıran yanlış uygulamaları, hakemlerimizin eğitimlerini, bilgilerini ve tarafsızlıklarını tartışılır hale getirmiştir. Bu doğrultuda federasyonumuzun bu çözümsüzlüğü sürdürmesi halinde kulüplerin hak ve hukuklarını eşit bir şekilde savunma kararlılığı içinde olan Kulüpler Birliği, bu konunun alternatifli çözüm önerileri ile takipçisi olacaktır" denildi.
Kulüpler Birliği Vakfı: "TFF'den beklentimiz, MHK yapısının Avrupa örneklerindeki standartlara çekilmesi"
06.03.2021 - 23:10 | Son Güncelleme: 06.03.2021 - 23:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kulüpler Birliği Vakfı, hakemlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) beklentimiz, Merkez Hakem Kurulu (MHK) yapısının Avrupa örneklerindeki standartlara çekilmesi. Tüm giderleri tarafımızdan ödenen VAR'ın birçok şüpheyi barındıran yanlış uygulamaları, hakemlerimizin eğitimlerini, bilgilerini ve tarafsızlıklarını tartışılır hale getirmiştir" ifadelerini kullandı.
Etiketler : Kulüpler Birliği Vakfı:,
772676 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/772676.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
27
18
3
6
32
57
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
26
18
3
5
31
57
03
FENERBAHÇE A.Ş.
27
17
4
6
21
55
04
TRABZONSPOR A.Ş.
27
15
6
6
8
51
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
27
13
7
7
15
46
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
27
12
7
8
14
43
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
27
11
10
6
9
43
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
27
11
8
8
7
41
09
GÖZTEPE A.Ş.
27
9
9
9
5
36
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
27
7
14
6
-5
35
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
26
7
12
7
-1
33
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
26
8
8
10
2
32
13
YENİ MALATYASPOR
28
7
10
11
-4
31
14
KASIMPAŞA A.Ş.
27
8
5
14
-13
29
15
HES KABLO KAYSERİSPOR
26
7
7
12
-12
28
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
27
6
10
11
-13
28
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
27
6
8
13
-16
26
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
27
6
8
13
-17
26
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
27
6
6
15
-22
24
20
MKE ANKARAGÜCÜ
26
6
5
15
-15
23
21
GENÇLERBİRLİĞİ
26
5
6
15
-26
21
Süper Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
06.03.2021 16:00
Denizlispor 3 - 2 Yeni Malatyaspor
06.03.2021 19:00
Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
07.03.2021 13:30
Karagümrük - Ankaragücü
07.03.2021 16:00
Atakaş Hatayspor - Hes Kablo Kayserispor
07.03.2021 16:00
Gençlerbirliği - Başakşehir
07.03.2021 19:00
Galatasaray - Sivasspor
08.03.2021 16:00
Trabzonspor - Alanyaspor
08.03.2021 16:00
Fraport-tav Antalyaspor - Kasimpaşa
08.03.2021 19:00
Göztepe - Erzurumspor
08.03.2021 19:00
Konyaspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
24
16
5
3
23
53
02
YILPORT SAMSUNSPOR
24
14
8
2
20
50
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
25
14
5
6
22
47
04
ALTINORDU
25
13
6
6
6
45
05
ADANA DEMİRSPOR
24
12
6
6
17
42
06
ALTAY
24
13
2
9
12
41
07
TUZLASPOR A.Ş.
24
12
5
7
4
41
08
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
25
11
7
7
14
40
09
BURSASPOR
24
10
4
10
0
34
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
25
9
5
11
-1
32
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
24
8
7
9
-5
31
12
MENEMEN SPOR
25
6
9
10
-12
27
13
ADANASPOR A.Ş.
24
7
5
12
-2
26
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
24
7
5
12
-3
26
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
24
6
7
11
-9
25
16
AKHİSARSPOR
24
5
4
15
-20
19
17
ANKARASPOR
25
3
7
15
-24
16
18
ESKİŞEHİRSPOR
24
1
7
16
-42
7
PTT 1. Lig Fikstür
25.Hafta Maçları
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Istanbulspor 0 - 0 Ankara Keçiörengücü
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Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 2 Altinordu
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Ankaraspor 1 - 1 Menemen Spor
06.03.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Adana Demirspor
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Bereket Sigorta ümraniyespor - Gzt Giresunspor
07.03.2021 16:00
Akhisarspor - Eskişehirspor
07.03.2021 16:00
Beypiliç Boluspor - Bursaspor
07.03.2021 19:00
Altay - Tuzlaspor A.ş.
08.03.2021 19:00
Adanaspor - Aydeniz Et Balikesirspor