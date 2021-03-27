Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takımımız, Norveç'e konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

4' Sol kanattan Yusuf'un ortasında savunmadan seken topu arka direkte önünde bulan Ozan'ın şutunda top ağlarla buluştu.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

İLK 11'LER

NORVEÇ: Jarstein, Ryerson, Ajer, Gregersen, Meling, Midtsjö, Berg, Elyounoussi, Odegaard, Haaland, Sörloth.

TÜRKİYE: Uğurcan, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

NORVEÇ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

La Rosaleda Stadı'nda 27 Mart Cumartesi günü oynanan Norveç-Türkiye karşılaşması, saat 20.00'de başlıyor ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

SON MAÇI TÜRKİYE KAZANDI

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Norveç ile tarihte 10. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.

Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007'de Oslo'da oynadı. 2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.

2021 YILINDAKİ İKİNCİ MAÇ

A Milli Takım, Norveç karşılaşmasıyla 2021 yılındaki ikinci maçına çıkacak. Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yenmişti.