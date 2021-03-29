Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar’da düzenlenecek olan FIFA 2022 Dünya Kupası Grup Elemelerine harika bir başlangıç yaptık. Önce Hollanda’yı 4-2 yenen ay yıldızlı takım, bu başarının tesadüf olmadığını üç gün sonra deplasmanda Norveç karşısında aldığı 3-0’lık net skorla ortaya koydu. Daha geçen yıl Uluslar Ligi’nde küme düşen millî takımdan, Dünya Kupası yolunda en tehlikeli iki rakibini süpüren bir takıma nasıl dönüştük? Bunun sırrı; aslında Şenol Güneş’te gizli…

Takımı kaynaştırdı

Millî takım Şenol Güneş’in gelmesiyle birlikte zaten değişimin sinyallerini vermişti. Lucescu ile başlayan genç-leştirme hareketi, Güneş döneminde de devam ederken Şenol Hoca, gençlerin arasına Burak Yılmaz, Caner Erkin, Gökhan Gönül gibi tecrübelileri de yeniden kazandırmış hatta Arda Turan’a bile “Kapımız herkese açık” diyerek sinyal göndermişti. Bu kucaklayıcı tavır ilk olarak 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde etkisini gösterdi.

Uluslar Ligi yol kazası

Grup elemelerinin bitimine bir maç kala EURO 2020 biletini cebine koyan ay yıldızlı takım sonrasında ‘hazırlık maçı’ statüsünde gördüğü Uluslar Ligi’nde yeni arayışlar yüzünden ve konsantrasyon eksikliğinden küme düştü. Ancak bunun suni bir düşüş olduğunu söyleyen Şenol Güneş her defasında asıl hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu dile getiriyordu. Dünya Kupası elemeleri başladığında bunun ne kadar gerçekçi söylem olduğu da ortaya çıktı.

O bir öğretmen…

Oyuncularına babacan ve bir öğretmen edasıyla yaklaşan Şenol Güneş yılda birkaç defa bir araya gelen oyuncuları kolej takımı havasına soktu. Artık kalesinde duvar ören, oyunda ne yaptığını bilen, bulduğunu atan bir takıma dönüştük. Daha az topa sahip olsak da tabelayı değiştirme hünerini sergileyebiliyoruz. Ne mutlu ki eskiden olduğu gibi ‘yüreğini ortaya koyan’ ama bunu yaparken akılcı oyunla sonuca gitmeyi bilen bir millî takımımız var artık.

FIFA’dan tebrik

FIFA Dünya Kupası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Harika bir performans! Türkiye, Norveç'i 3-0 yenerek 2002'de elde ettiği başarının ötesine bile çıkabilecek fevkalade bir seviyede olduğunu gösterdi. Dünya Kupası Elemelerinde iki maçını da kazandı" ifadeleri kullanıldı. FIFA’nın internet sitesi de maçta harika iki gol atan Ozan Tufan’ı kapak yaptı.

CAN SIKAN HABER

Üç oyuncu pozitif

Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle morallerin tavan yaptığı A Millî Takım kampında dün bir haber can sıkıntısına yol açtı. Ay yıldızlı ekibimizde üç oyuncuda koronavirüse rastlandı. Üç futbolcunun izolasyon sürecinin başladığı ve kafileden ayrıldığı öğrenildi.

96 yıllık talih değişti

Bu gurur Güneş'in

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeler G Grubu ikinci hafta maçında Norveç'i 3-0 mağlup ederek tarihindeki 224'üncü galibiyetini aldı. Böylece ay yıldızlı takımımız 96 yıl sonra, galibiyet- mağlubiyet sayısını dengeledi. Türkiye’nin 1925 yılından bu yana mağlubiyet sayısı galibiyetinden fazlaydı. Millîler Letonya'yı yarın yenerse ilk defa galibiyet sayımız, mağlubiyeti geçecek.

Aynı ciddiyetle

Şenol Hoca, Norveç maçı sonrasında soyunma odasında oyuncularını tek tek tebrik ederken “Sizinle ne kadar gurur duysam az” dedi. Disiplinden kopmadan oynamalarının ve kazanmaya odaklı oyun anlayışının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Hoca, "Fakat ayaklarımız yere basmalı. Letonya maçı da zor geçecek, aynı ciddiyetle yola devam etmeliyiz" uyarısı yaptı.

ERDOĞAN’A DAVET VAR

Sözümüzü tuttuk!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda maçı sonrasında olduğu gibi Norveç maçının ardından da millîleri telefonla arayarak tebrik etti. Kaptan Burak Yılmaz “Sayın Cumhurbaşkanım biz sözümüzü tuttuk yendik, şimdi size Letonya maçına bekliyoruz” dedi.

11 BİN 500 KİŞİ İZLEYECEK

Letonya maçı seyircili

TFF, Hollanda ve Norveç’i dize getiren ay yıldızlı ekibimizin yarın Letonya ile oynayacağı karşılaşmaya seyirci alınacağını duyurdu. Olimpiyat Stadı’nın tribünlerinin yüzde 15’lik kapasite ile açılacağı belirtildi. Yaklaşık 11 bin 500 kişi maça HES koduyla girebilecek.