İstanbulspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen isim belli oldu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör konusunda Mustafa Dalcı ile 2021-2022 sezonu adına anlaşma sağlamıştır. Mustafa Dalcı bu sezon içerisinde iki takım çalıştırdığı için kurallar gereği üçüncü bir takım çalıştıramamaktadır. Bu sebeple mevcut Süper Lig hedefimizin ve gelecek sezonun planlaması adına kalan yedi haftalık süreçte takımımızın maçlarını tribünden takip edecek, yedek kulübemizde ise kendisinin teknik ekibi ve kulübümüzün Pro Lisans sahibi antrenörü Saffet Akbaş yer alacaktır. Camiamıza ve spor kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi.
İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı oldu
31.03.2021 - 23:08 | Son Güncelleme: 31.03.2021 - 23:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile 2021-2022 sezonu için anlaşma sağlandıklarını açıkladı. Dalcı'nın bu sezon 2 takımda görev aldığı ve 3. takım çalıştıramayacağı için kalan 7 haftayı tribünden takip edeceği ifade edildi.
Etiketler : İstanbulspor,
778924 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/778924.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
29
20
4
5
33
64
02
GALATASARAY A.Ş.
30
19
4
7
34
61
03
FENERBAHÇE A.Ş.
30
18
5
7
23
59
04
TRABZONSPOR A.Ş.
30
16
7
7
9
55
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
30
14
7
9
19
49
06
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
30
12
11
7
10
47
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
29
13
7
9
12
46
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
30
12
8
10
8
44
09
DEMİR GRUP SİVASSPOR
29
9
13
7
2
40
10
GÖZTEPE A.Ş.
30
10
9
11
2
39
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
30
8
15
7
-7
39
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
29
9
9
11
0
36
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
29
8
10
11
-11
34
14
YENİ MALATYASPOR
29
7
11
11
-4
32
15
KASIMPAŞA A.Ş.
30
8
7
15
-14
31
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
29
8
7
14
-16
31
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
30
7
9
14
-16
30
18
MKE ANKARAGÜCÜ
29
8
5
16
-14
29
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
30
6
9
15
-21
27
20
GENÇLERBİRLİĞİ
29
7
6
16
-25
27
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
29
6
7
16
-24
25
Süper Lig Fikstür
32.Hafta Maçları
03.04.2021 13:30
Hes Kablo Kayserispor - Göztepe
03.04.2021 16:00
Sivasspor - Trabzonspor
03.04.2021 16:00
Rizespor - Karagümrük
03.04.2021 19:00
Atakaş Hatayspor - Galatasaray
04.04.2021 13:30
Erzurumspor - Konyaspor
04.04.2021 16:00
Ankaragücü - Fraport-tav Antalyaspor
04.04.2021 16:00
Alanyaspor - Gençlerbirliği
04.04.2021 16:00
Başakşehir - Yeni Malatyaspor
04.04.2021 19:00
Kasimpaşa - Beşiktaş
05.04.2021 19:00
Fenerbahçe - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
27
17
5
5
22
56
02
YILPORT SAMSUNSPOR
27
14
9
4
16
51
03
ALTAY
27
16
2
9
23
50
04
ADANA DEMİRSPOR
27
14
7
6
21
49
05
ALTINORDU
27
14
7
6
7
49
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
27
14
5
8
19
47
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
27
13
7
7
16
46
08
TUZLASPOR A.Ş.
27
12
5
10
-3
41
09
BURSASPOR
27
12
4
11
4
40
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
27
11
5
11
1
38
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
27
10
7
10
-3
37
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
27
9
5
13
-2
32
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
27
7
8
12
-11
29
14
ADANASPOR A.Ş.
27
7
7
13
-5
28
15
MENEMEN SPOR
27
6
10
11
-15
28
16
AKHİSARSPOR
27
7
4
16
-17
25
17
ANKARASPOR
27
3
7
17
-27
16
18
ESKİŞEHİRSPOR
27
1
8
18
-46
8
PTT 1. Lig Fikstür
28.Hafta Maçları
03.04.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Yilport Samsunspor
03.04.2021 16:00
Gzt Giresunspor - Istanbulspor
03.04.2021 16:00
Ankaraspor - Akhisarspor
03.04.2021 19:00
Adana Demirspor - Ankara Keçiörengücü
04.04.2021 13:30
Altinordu - Eskişehirspor
04.04.2021 13:30
Beypiliç Boluspor - Adanaspor
04.04.2021 16:00
Menemenspor A.ş. - Bereket Sigorta ümraniyespor
04.04.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
05.04.2021 19:00
Bursaspor - Altay