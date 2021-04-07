Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kimseye yaramadı

Trabzon Abdullah Avcı yönetiminde yakaladığı istikrarlı gidişini sürdürmek ve evinde kazanarak zirve yarışından kopmamak istiyordu. Diğer tarafta düşme hattının ateşini üzerinde hisseden Kayserispor zorlu Karadeniz deplasmanında hem üç haftalık galibiyet hasretini sonlandırmak hem de rahat bir nefes alma amacındaydı. Kayseri temsilcisi iyi de başladı, erken bulduğu golle öne geçse de Bakasetas’ın harika vuruşuna engel olmayınca iki taraf da birer puana razı oldu.

Erken gelen şok

Bordo mavililer kendi evinde oynamanın da avantajıyla zorlu mücadeleye hücumu düşünerek başladı. İlk dakikalarda Djaniny ile gole de çok yaklaştı. Ancak altıncı dakikada Pedro Henrique müthiş bir çalımla çizgiye inip, içeri kesti. Ön direğe iyi hareketlenen Muğdat, Trabzon’un bu sezon kalesinde gördüğü en erken gole imza attı. Bu golden sonra adeta şoka giren ev sahibi kısa sürede kendini toplayıp baskısını arttırınca da beraberliği 29’da buldu. Nwakaeme’nin asistinde, Bakasetas’ın vuruşu skora denge getirdi.

Direği geçemediler

Dün gece Trabzon’da belki çok gollü bir karşılaşma olmadı ama hem mücadele hem de fırsatlar anlamında maç çok zengindi. Hem Abdullah Avcı hem de Hamza Hamzaoğlu birbirlerini çok iyi analiz etmişlerdi. Kayseri çok sık atağa çıkmasa da iyi alan kapattı, çok koştu. Avcı’nın öğrencileri ise geniş alanları kullanıp, usta ayaklarıyla işlediler. Birçok net fırsat yakaladılar, Doğan kalesinde yıldızlaştı. Baker ve Ekuban’ın birer topu da direkten döndü.

MAÇA DAMGA VURAN DOĞAN:

Şekerim düştü!

Kayserispor’da bu sezon en fazla kurtarış (10) yaptığı maçı oynayan 18 yaşındaki Doğan Alemdar, "Son kurtarışta biraz başım döndü, şekerim düştü sanırım. Maçın sonunda artık kimsenin gücü kalmadı. Üstüne koyarak devam etmeyi umuyorum” dedi.

FLAVIO SİTEMLİ

Penaltımız verilmedi

Trabzonspor'dan Flavio, "Hakemlerle ilgili konuşan biri değilim ama gol atacakken rakibin müdahalesiyle yerde kaldım. Açık bir penaltımız verilmedi. O penaltıyla belki de 3 puan alacaktık. Şimdi önümüzdeki maça hazırlanma vakti" ifadelerini kullandı.

BAKASETAS: ÇOK YETENEKLİ

Doğan'ı kutluyorum

Trabzonspor'un golcüsü Bakasetas, "Takımımıza katıldığımdan beri oynadığımız en iyi maçtı. Bu tarz rakiplere karşı iyi oyun yetmiyor. Ben kazanmayı tercih ederdim" derken, "Doğan Alemdar'ı kutluyorum. Çok genç ve yetenekli" şeklinde konuştu.

ABDULLAH AVCI: DENEDİK OLMADI

28 şut çektik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçı değerlendirirken, "Direk var, 28 şut var. Her şeyi denedik. Ne diyebilirim ki takıma. Rakip kalecisini de tebrik etmek lazım" derken, "En çok gol yiyen takımdan en az gol yiyen takım olduk. Kalecimiz, millî takım kalecisi oldu. Çabuk gelişen bir takımız ama oyuncu kalitesini artırabilirsek Trabzonspor gelecek sezon önemli hedeflere koşacaktır. Buna inancım ve duygularım tamdır" diyerek bu sezon iddiaları kalmadığını ima etti. Abdullah Hoca, "Geçmişi irdeleyen değil, oradan ders çıkaran bir yapım var. Trabzonspor büyük takımdır. Dominant oyun oynar. Gelecek sezon en tepeye, en zirveye oynayacak" sözlerini kullandı.