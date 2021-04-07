Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın başşehri Moskova’da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nın dördüncü gününde erkekler kategorisi 72 kiloda Daniyar Ismailov koparmada 160 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. Silkmede 181 kilo ile 6. olan sporcumuz toplamda da 341 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu olarak kürsünün en üst basamağına çıktı. Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nın dördüncü günü sonunda millîler 4 altın, 2 gümüş 6 bronz olmak üzere toplam 12 madalyaya ulaştı.