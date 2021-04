Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın Kemerburgaz'da kuracağı yeni Futbol Kamp Tesisi’ndeki son gelişmelere dair basın bilgilendirme lansmanı, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Yusuf Günay ve Eyüp Kaymakamı İhsan Kara’nın katılımıyla Kemerburgaz arazisinde gerçekleşti. Lansmanda açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, "Şu anda tarihe tanıklık ediyoruz. Altyapı anlamında önemli bir kilometre taşına tanıklık ediyoruz. Bu arazi Galatasaray’ın yeni tesislerinin kurulacağı arazi. Bu araziyi Riva, Florya anlaşması esasında geçen yönetim aldık. Tüm yönetimlere teşekkür ediyorum. Bu bölüm yaklaşık 3’te 1, 30 dönümlük alan. Orman da içinde. Onun arkasında 60 dönümlük alan var. Biz oraya 6 tane uluslararası saha kuracağız. Florya hem dar gelmekte hem deprem riski taşıyor. Onları da buraya taşıyacağız. Göreve geldiğimizde yaptığımız ilk sözleşme burasıydı. Bir türlü harekete geçemedik. Sene 2021. Tahsise aldık ama Riva-Florya anlaşması bizim hoşumuza gitmedi. Oradan sanırım bir 530 milyon TL para alındı. 367 milyon TL’si futbolcu transferlerine gitti. 155 milyon Euro artı vergi yüküne girdi. Galatasaray’ı mali açısından 7 milyon TL’lik hacizlere soktu. Kimseyi suçlamıyorum. Herkesin çakıl taşı kadar yaptığı emeğe teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Dünyandaki kulüplerin örnek alacağı 6 saha yapılacak"

Riva ve Florya anlaşmalarını yenilemek için müthiş çaba verdiklerini vurgulayan Cengiz, "Bu yıllar sürdü. Bu madenlerin kamulaştırılması için Binali Yıldırım zamanında çok uğraştık. Yeni bir yasa çıkarttık. Yasanın imzalanacağı gün rejim değişti. Başbakanın imzası yetmedi. Yeni bir çalışma başladık. Ondan sonra parsel çalışmaları yaptık. İçine girip zemin etüdü yapamadık. Şimdi yapacağız. Biz buraya giremiyorduk. Madenci kil ruhsatı almış burada çimento yapıyor. Ruhsatını iptal ettirdik yine devam etti. İki yıl içinde 4 idari mahkemeye dava açtırdık. Madenci kardeşimiz 4 ayrı idari mahkemesinden yürütmeyi durdurma aldı. Bu olmaz. Her biri bize ortalama 3’er ay vakit kaybettirdi, yıllar gitti. Bu kez her mahkemenin önüne bekçi koyduk neredeyse. Türk hukuku olması gerekeni yaptı, yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Buradan hakimlerimize, savcılarımıza teşekkür ediyorum. Planları tapuya tescil ettik. Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunduk. Bakanlık tarafından son şekli onaylanarak kesinleşti. Murat Kurum’a teşekkür ederim. Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütünden birine destek verdi. Riva Florya’nın yeniden yapılanmasında çok katkıları var. Başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Tesislerimizi giriş yollarını düzenlendi, ulaşım projesi de hazırlandı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandı. Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ederim. Eyüp Kaymakamı ve Eyüp Belediye Başkanı’na teşekkür ediyorum. Beni şoke eden ruhsatsız birinin yargının boşluklarına dayanarak sürdürmesi çok şaşırttı. Bundan sonra kulübeler dikeceğiz. Galatasaray ve Türk bayrağını çok yüksek yerlere dikeceğiz. Buradan Galatasaray’ın şanlı bayrağı dosta düşmana dalgalanır inşallah. Mimarlarımız şu an proje çiziyorlar. Projeyi onaylattırdıktan sonra 3-4 ay içinde kazma kürek vuracağız. Burada müthiş, dünya çapında, dünyandaki kulüplerin örnek alacağı şekilde 6 saha yapılacak. Amatörler içinde yüzme havuzları ve tenis kortları da düşünüyoruz. Çok örnek bir şey çıkacak. Kulüpten 7 dakikada geldik. Havaalanı 15 dakika" şeklinde konuştu.

"Büyükçekmece’deki tesiste 5 tane saha yapacağız"

Büyükçekmece’deki arazi hakkında da konuşan Başkan Cengiz, "Biz geldiğimizde iptal olmuş, elimizden çıkmış Büyükçekmece’de bir arsamız vardı. O arsayı yeniden canlandırdık. Orada 5 tam saha çıkacak. Altyapı kardeşlerimize muazzam bir 5 sahalık tesis yapacağız. Gölü görüyor. Sizi oraya ve adaya da götüreceğiz. Bu 3 bütünleşik şeyi Galatasaray camiasına vereceğiz. Ne kadar büyük olduğunu dünya aleme göstereceğiz. Bir yenilgi ile lütfen üzülmeyelim. Galatasaray tek yenilgi ile yıkılmaz. Biz 100 yıllık kulübüz. Her durumda en büyüğüz" ifadelerini kullandı.



Eyüp Kaymakamı İhsan Kara da bu tesisin Galatasaray'a hayırlı olmasını diledi.

"Ali Bey benim konuşmamla ikna oluyorsa her gün konuşurum"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisinin konuşmasıyla ikna olacaksa her gün konuşabileceğini söyleyerek, "Beni ikna edebilir mi? Kendi yazdıkları metni deklare ettiler mi? Ben ettim. Ben anlamıyorum. Beni ikna edemez. Hatta korkarım 1 şampiyonlukları eksik şu anda" dedi.

Galatasaray’ın Kemerburgaz'daki tesislerinin bilgilendirme lansmanında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündemle ilgili sorulara cevap verdi. Ada ile ilgili bugüne kadar 7 dava olduğunu hatırlatan Cengiz, "Adayla ilgili 7 dava vardı. Bunun 5’i bizden önce açılmıştı. Bir önceki başkanımız yıktırma kararı aldı. Yıktıktan sonra bugünlere geldik. Ben olsam yıktırmaya karşı orada taraftar olarak engel olmaya çalışırdım. Almaya çalıştık. Ben o günden beri şok yaşayan bir insanım. Girdiğimiz davaları bir türlü kazanamıyoruz. Adam boşluğu buluyor. İlk defa kazandık, 11'inci ayda açtığımız davayı. 4 ayda tahliye ile kazandık. Er ya da geç o adada üyelerimiz bulunacak, çayını içecek. Bunun sözünü veriyoruz. Öyle 8 ay falan da beklemeyeceğiz inşallah. Ama ilk raundu kazandık. Bundan sonraki raundlar İstinaf ve Yargıtay. Orada da öyle bırakmayacağız. Emin olun, gerekirse orada yatacağız. Bence bu tesis 100 yılı garanti altına alıyor. Tesislerinin ömrünü mimarlar daha iyi bilir. Ada da aldığımız karar da bir milat. İnşallah sonlandıracağız. Galatasaray’ın önünde hiç kimse duramaz. Şiddet kullanmadan bunu bugüne getirdik. Hukuk içinde götürmeye çalışıyoruz. Sahte tarihlerle buraya gelmedik. Sadece futbol sahasındaki galibiyetlerle değil. Spor salonunu da bitireceğiz. Bilerek onu geride tutuyoruz. Öncelik buraya" diye konuştu.

Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu’ndan istifasının sorulması üzerine Cengiz, "Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'nda yokum. Çünkü benim onaylamadığım, belli kulüpler yararına lehine alınıyor. Orada 21 kulüp var. Adı birlik, birlik yok" diye cevap verdi.

"Biz düşman değiliz"

Fenerbahçe’nin 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklarla ilgili yaptığı başvuruyla ilgili ise Başkan Cengiz, "Biz hep tarihçileri çıkarttık. 6 sayfa dilekçemizi herkese gösterdik. Onların ne başvurduğunu bilmiyoruz. Bugüne kadar bir tane tarihçi çıkarmadılar. Vahdettin’i buldular. İki tıfıl yönetici, akıl yaşta değil, baştadır, doğru. Tarihten uzak insanların, böyle iflas etmiş tüccarların şeyi gibi karıştırması. Dün galip geldiler, iki gündür suskunlar. Bir gün tarihçi çıkarsınlar. Kişilikleri ile ilgili söylemiyorum. Muhatap almam, seviyemiz uygun değil. 'Sen bize hırsız dedin, sen hırsızsın'. Baktım nerede demişim. Ben diyorum ki şecaat arz ederken sirkatin söyledim. Kelimeyi ayırıp da bölerseniz anlamını yitirir. Ben size hırsız demedim. Ben sana demiyorum. Demek benim bilmediğim bir şeyler var. Fenerbahçe camiasından özür dilerim. O camia, Beşiktaş hepsi benim için çok değerlidir. Yönetimleri doğru gitmiyor. Ben başkanlarla muhatabım. Bazı şampiyonlarımızı himmet ile, dua ile aldığımızı söylüyorlar. Sen niye kendine dua ettirmiyorsun. Kötü adamın duasını istemem. Ama Allah aşkına ben Ali Bey'i ikna mı edeceğim. Ali Bey benim konuşmamla ikna oluyorsa her gün konuşurum. Kendisine geçmiş olsun mesajımı ilettim. Kulübümüz de yayınladı. Biz düşman değiliz. Beni ikna edebilir mi? Kendi yazdıkları metni deklare ettiler mi? Ben ettim. Ben anlamıyorum. Beni ikna edemez. Hatta korkarım 1 şampiyonlukları eksik şu anda" açıklamasında bulundu.

Fatih Terim’in de Kemerburgaz’daki araziyi gezdiğini de ifade eden Mustafa Cengiz, "Burayı gezdi. Cuma günü de beraberdik. Müthiş mutlu" dedi.