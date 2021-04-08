Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada orta sahada topu kapan Gökhan Gönül'ün defansın arasına attığı topla buluşan Valencia'nın sol çaprazdan ceza sahası girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

17. dakikada Fenerbahçe ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Valencia'nın yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

33. dakikada ceza sahası dışından Mallan'ın sert şutu az farkla auta gitti.

35. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı korner atışında kendi ceza sahasından topu alan Fofana hızla sol kanattan ilerleyip soldan ceza sahasına girdi ve pasına arka direğe gönderdi. Arka direkte boş durumda Mustafa Eskihellaç meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

40. dakikada Valencia'nın sol kanattan yerden içeriye ortasında Karim Hafez'in ters vuruşunu kalece Ertaç kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Valencia'nın pasında topu alan Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda kaleci Ertaç'ın çeldiği top direğe de çarparak kornere gitti.

59. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Gustavo'nun sert şutu az farkla auta çıktı.

73. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Ozan Tufan'ın sert şutu üstten dışarı gitti.

89. dakikada Mert Hakan'ın altıpas noktasına çevirdiği topla buluşan Valencia'nın şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

90+3. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Valencia'nın içeriye çevirdiği topa Pelkas vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Karim Hafez, Semih Kaya, Wallace, Mustafa Eskihellaç, Mallan (Malle dk. 83 ?), Fofana (Ndizeye dk. 66), Adem Büyük (Zeki Yavru dk. 88 ?), Acquah, Tetteh

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Zuqui, Nshimirimana, Doğukan Emeksiz, Jetmir Topalli

Teknik Direktör: İrfan Buz

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Szalai, Serdar Aziz, Osayi (Ferdi dk. 46), Ozan Tufan (Mer Hakan dk. 77) İrfan Can (Pelkas dk. 46), Gustavo (Sosa dk. 77), Valencia, Samatta (Thiam dk. 69)

Yedekler: Osman Ertuğrul, Filip Novak, Tisserand, Lemos, Sinan Gümüş

Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu

Goller: Mustafa Eskihellaç (dk. 35) (Yeni Malatyaspor), Valencia (dk. 17) (Fenerbahçe)