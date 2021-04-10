Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Younes Belhanda'nın talipleri her geçen gün artıyor. İspanyol basını geçtiğimiz haftalarda Valencia, Sevilla ve Real Betis'in Faslı futbolcuya teklif yaptığını iddia etmişti. Yunanistan'dan da Olympiakos'un boştaki Faslı futbolcuya bir ilgisi olduğu öne sürülmüştü. Son olarak da Beşiktaş ile Belhanda'nın görüştüğü söylentisi gündemi sallamıştı. Ama devreye bir takım daha girdi, o da ligin son şampiyonu Başakşehir.

GIULIANO DİKİŞ TUTTURAMADI

Başakşehir'in on numaraya getirdiği eski Fenerbahçeli Giuliano, beklenilen katkıyı veremedi. Ligin son şampiyonu, önümüzdeki sezon için Belhanda'nın menajeri ile temasa geçti. Siyah-Beyazlı takımla ilgili ihtimalleri masaya yatıran Belhanda, Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisini çekmek istemiyor ve Beşiktaş'taki forma rekabetini düşünüyor. Ekonomik olarak da Başakşehir'in daha cazip bir rakam önerdiği bilgisi aktarıldı.