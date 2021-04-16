Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk anlamında bu sezonu da unutan ve yarınlara bakan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya güven tam. Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, her sezon şampiyonluğa oynayan ama aynı zamanda ekonomisini de ön planda tutan bir anlayış içinde olduklarını belirterek “Bu düşünce ve anlayışımız doğru biçimde ilerledi. Ancak emeklerimizin karşılığını alırken kısmetsizlikler yaşadık. Sakatlıklar ve pandemi süreci bizi çok olumsuz etkiledi” diye konuştu.

Beşiktaş ödeme yapacak

Bayraktar “Süper Lig'de yarışın içindeyiz, yine taraftarlarımızın mutluluğu ve gururu için mücadele ediyoruz. Bazen insanların ve kurumların futboldan, özellikle Türk futbolundan manevi olarak alacakları olur. Trabzonspor'un da Sayın Abdullah Avcı'nın da Türk futbolundan alacağı var. Ben başarının geleceğine inanıyorum” dedi. Öte yandan TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'ya 17,8 milyon TL ödemesine hükmetti. Siyah beyazlılar Tahkim'e başvuracak.