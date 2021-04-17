Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zirveden kopan ancak Avrupa kupalarına katılım için sıralamaya önem veren Trabzonspor, bugün evinde Atakaş Hatayspor'u misafir edecek. Son üç maçından beraberlikle ayrılan bordo mavililer bugünkü mücadelede hücumda da söz sahibi olma düşüncesinde. Sakat Yunus Mallı ile kart cezalısı Vitor Hugo’dan yoksun Karadeniz ekibinde bazı oyuncuların durumu Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya bağlı.

Karar aşaması

Çaykur Rizespor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Nwakaeme’nin takıma dönmesi beklenirken hafta içinde sakatlığından dolayı takımdan ayrı çalışan Ekuban'ın durumu belirsiz. Uzun bir sakatlık döneminin ardından takımla taktik çalışmalara katılan Abdülkadir Ömür ise büyük oranda yedek soyunacak. Son 3 maçta forma giyemeyen Benik Afobe konusunda da karar Abdullah Hoca’ya ait.