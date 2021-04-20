Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaan Zenginli

Avrupa futbolunda tarihî bir kriz yaşanıyor. 12 büyük kulüp, Avrupa Süper Ligi’ni kurdu. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Juventus, Milan, Inter, M. City, M. United, Liverpool, Chelsea, Tottenham ve Arsenal’in kurucusu olduğu yeni lig, Avrupa futbolunu birbirine düşürdü. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi’nin başkanı seçildi.

Üç kulüp daha

Avrupa Süper Ligi’ne üç kurucu üye kulübün daha katılacağı duyuruldu. 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği ligde, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedildi. Ağustosta başlayacak turnuvada takımların 10’arlı iki grupta yer alacağı ve grupları ilk 3’te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması yapacağı bildirildi.

Finansör JP Morgan

Yeni kurulan Avrupa Süper Ligi’nde her takımın, Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımdan bile daha fazla gelir etmesi bekleniyor. Ayrıca, yıllık gelire ek olarak kurucu kulüplere, ilk etapta, altyapı yatırım planlarını desteklemek ve koranavirüs salgınının finansal etkisini gidermek için 4 milyar avro paylaştırılarak dağıtılacak. Yeni ligin maddi desteği ABD’deki bankacılık ve finans devi JP Morgan tarafından sağlanacak.

Büyük restleşme

Diğer gelirler ve sponsorluklarla birlikte 5 milyar avroyu bulacak olan pastaya göz diken kulüpler, UEFA’ya rest çekti. FIFA ise “Yeni kurulan lige katılan oyuncular millî takımda oynayamaz” tehdidini savurdu. Perez bu tehdide “Eğer Avrupa Süper Ligi’ne katılan futbolcular 2022 Dünya Kupası’na katılamazsa, kendi Dünya Kupası organizasyonumuzu kurarız” sözleriyle cevap verdi.

KLOOP: BU PROJEYE KARŞIYIZ

Ruhunuzu sattınız!

∂ Liverpool çalıştırıcısı Jurgen Klopp kulübünün aksine, "Avrupa Süper Ligi konusunda fikirlerim değişmedi. Düşüncelerim aynı. İnsanlar bundan dolayı mutlu değil. Ben ve oyuncularım bu projeye karşıyız" açıklaması yaptı. Liverpool taraftarları da stada pankart asarken, "Ruhunuzu sattınız" tezahüratı yaptı.

TFF VE BİRLİK DE İSTEMİYOR

Asla kabul edilemez

∂ TFF ve Kulüpler Birliği, yeni oluşuma karşı UEFA’nın yanında saf tuttu. TFF’den yapılan açıklamada “Avrupa Süper Ligi projesiyle ilgili gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz” denildi.

MESUT VE POLDI:

Mide bulandırıcı!

∂ Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil ile Antalyasporlu Lukas Podolski yeni lige ateş püskürdü. Mesut “Büyük maçların keyfi her hafta değil, yılda birkaç defa çıkar” derken Poldi, “Bu proje mide bulandırıcı ve adaletsiz. Önceki kulüplerimi burada görmek beni hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

Final tehlikeye girdi

29 Mayıs’ta İstanbul’da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali de tehlikeye girdi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "UEFA'nın Avrupa Süper Ligi kulüplerini bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden men etmek için yasal tavsiye aldık... Bu durumda Şampiyonlar Ligi'nde PSG şampiyon ilan edilip, Avrupa Ligi'nde "Villarreal-Roma" finali görebiliriz” ifadelerini kullandı.

Millî forma yasak!

Hakan, Merih, Ozan…

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, dün zehir zemberek açıklamalar yaparak yeni kurulan ligde oynayacak oyuncuların Avrupa Şampiyonası’na ve Dünya Kupası’na katılamayacağını söyledi. Buna göre Milan’da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Juventus’tan Merih Demiral ve Liverpool’da oynayan Ozan Kabak EURO2020’de A Millî Takım’da yer alamayacak.

‘Agnelli yılan gibi’

Bu girişimin ‘açgözlülük’ olduğunu söyleyen Ceferin, Juventus Başkanı Andrea Agnelli için de “Onun kadar rahat yalan söyleyen birini görmedim. Açgözlülük, bütün insani değerlerin buharlaşmasına izin veriyor. Yılanların bu kadar yakınımızda olduğunu bilmiyorduk. İhanete uğradık. Yeni Şampiyonlar Ligi formatı, bu kulüpler olsa da olmasa da hayata geçecek” dedi.

Yeni format tamam

UEFA, 2024-25’ten itibaren hayata geçecek 36 takımlı Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatını resmen açıkladı. Yeni formata göre 36 takım dört farklı kategoriye ayrılacak, iki kulüp de ‘wild card’ davetiyle gelecek. Grup aşamaları kalkacak. Genel puan sıralamasındaki ilk 8 takım doğrudan üst tura çıkarken, diğer 8 takım play-off usulü ile ikinci tur biletini alacak.