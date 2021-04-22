Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Bitmeyen çile

Şampiyonluk yarışında son iki haftada dört puan bırakan Beşiktaş'ta moraller çok bozuk. Cenk Tosun'un ardından takımın gol makinesi Aboubakar da sezonu kapatabilir, hem de çok vahim bir ihmal neticesinde... Kamerun Millî Takımı'ndan sakat döndükten sonra üst üste dört maçta forma giyemeyen yıldız oyuncunun yokluğu çok hissedilmişti. Sivasspor maçı öncesi takımla sadece iki idmana çıkabilen golcü oyuncu kendisini iyi hissetse de sakatlığının nüksetmesinden çekindiğini söyledi.

İkaz etti ama...

Sakatlığını yeni atlattığı için Sivas deplasmanında forma giymeye sıcak bakmayan Aboubakar, "Bir maça çıkıp dört maç oynamamak istemiyorum" dedi. Ancak takımın gol yollarında son haftalarda etkisiz kalması sebebiyle girilen risk pahalıya patladı. Karşılaşma başladığında her zamanki yırtıcı görüntüsünden uzak gözüken Aboubakar daha ilk yarı bitmeden değiştirilmesini istedi. Beşiktaş şampiyonluk yarışına golcüsüz devam etme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Derbiye zor!

Aboubakar'ın dün çekilen MR sonuçlarında sağ üst adalesinde kanama ve ödem belirlendi. Üç maç sahalardan uzak kalacak olan Kamerunlu golcü, Kayserispor, Ç. Rizespor ve Hatayspor maçlarını kaçıracak. G.Saray derbisine yetişmesi de zor görünüyor. Aboubakar'ın, sakatlığı geçmeden sahaya çıkması durumunda sezonu kapatabileceği öğrenildi.