Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baskılı olmalıydık

Sonuçtan memnun olmadığını söyleyen G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, "İç sahada daha baskılı, daha üretken olmamız gerekir. İlk yarı bunu yapamadık. Rakip daha iyi oynadı. Bunu kabul etmeliyiz" derken, "İkinci yarı momentumu aldık. Baskılarla top çaldık. Yine bir bireysel hatadan gol yedik. O da oyuncuda psikolojik olarak 'yine mi puan kaybedeceğiz' duygusu yaşattı. Küsme, oyunu bırakma oldu. Şurada kazansak olaylar bambaşka bir yere gelecekti. Kızıyorum" sözlerini kullandı.

Zengin daha zengin!

"Buradan dersler çıkarmalıyız. Bu bir puan bize nasıl dönecek göreceğiz. Bazen öyle yerlerde öyle bir puanlar vardır ki size farklı döner. İnşallah öyle olur" diyen Fatih Hoca, "Altı haftada 18 puan var. Çok sıkıntılar var, cezalar, sakatlıklar... Allah nasip ederse en iyi şekilde devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Avrupa Süper Ligi konusu sorulan Hoca, "Ortada pasta var. Zenginler daha zengin olacak öyle mi? Ceferin mücadele verdi. Bir futbol adamı olarak onların yanındayım" cevabını verdi.

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Oyunun hakimiydik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçı değerlendirirken, “95 dakika tamamen oyunun, sahanın hakimi olan ve oyundaki istediği organizasyonları hem savunma ve hem hücumda doğru uygulayan bir Trabzonspor vardı. Özellikle son 5 maçta berabere kaldık. İkisinde son dakikalarda penaltı, duran toptan yediğimiz goller var” şeklinde konuştu.

Ah o beş maç!

Abdullah Hoca, "22-23 maçtır şampiyonluk yarışının içine kafamızı sokmaya çalıştık. 10 puan kaybettiğimiz son maçların hepsinde oyun bizim cebimizdeydi, kazanabilirdik. Gelişen bir takımız. Bu iyi ama aklını duygularınla karıştırmayacaksın. Önümüzdeki sene transfer ayında doğru hamleler yaparak, bu yarışın içinde olmak isteyeceğiz" sözlerini kullandı.