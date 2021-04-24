Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Başakşehir’deki Demba Ba krizinin muhataplarından biri olarak kabul edilen Aykut Kocaman iddialara sessiz kalamadı. Hayatı boyunca işine odaklanan bir insan olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Bu yapımı aleyhime kullananlar çok oldu. Ama bu sefer susamam. Böyle bir olayda adımın geçmesi bile utanç verici. Meslek hayatım boyunca hiç kimse ile inanç üzerinden bir problem yaşamadım, Demba Ba konusunun başka yerlere çekilmesi can sıkıcı” ifadelerini kullandı.

Oruçlular sahada

Demba Ba’yla tartışmasının söz konusu olmadığını dile getiren Aykut Kocaman, “Oyuncuyla idman dışında tek kelime bile konuşmadım. Benim inanca saygım sonsuzdur. Bunu beni biraz olsun tanıyanlar çok iyi bilir. Geçmişte Malatyaspor, Konyaspor ve Fenerbahçe gibi çalıştığım takımda çok sayıda oyuncu oruç tutuyordu ve bunlar hiçbir zaman konu dahi edilmedi. Şu an çalıştığım Başakşehir’de de oruç tutan oyuncular var. Ndayishimiye ve Berkay, maçlara oruçlu çıkıyor” şeklinde konuştu.

DEMBA BA NOKTA KOYDU

Demba Ba çıkan söylentiler üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ortak bir kararla yollarımızı ayırmaya karar verdik. Son birkaç gün içinde konuşulanların çoğu sözleşme fesih nedeni değildir" ifadelerini kullandı.