Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Beşiktaş’ın puan kaybettiği, Fenerbahçe’nin ise BAY geçtiği haftada Trabzonspor ile berabere kalarak büyük fırsat kaçıran Galatasaray, Antalya karşısında yaralarını sarmak istiyor. Ligin geri kalanında oynayacağı bütün maçları kazanmayı hedef olarak belirleyen sarı kırmızılılar, rakiplerinin de puan kayıplarını bekleyecek. Yarışı son matematiksel şanslı devam ettiği sürece bırakmayacaklarını oyuncularına net bir şekilde belirten teknik direktör Fatih Terim, Antalya maçı öncesi öğrencilerine rakiplerini ezberletti.

Mutlak galibiyet

Artık bireysel hatalara da son verilmesini isteyen tecrübeli teknik çalıştırıcı, kritik mücadele öncesi kadrosunda geniş bir revizyona gitmeyi istese de sakatlıklar buna mâni oluyor. Trabzon karşısında yaptığı hata sonrası gole sebebiyet veren Luyindama’nın yerine cezası biten Donk’a forma vermeyi planlayan Terim ayrıca sakatlıktan çıkan Linnes’i de ilk on birde denedi. Takımıyla yaptığı toplantıda Trabzonspor maçının ikinci yarısındaki oyunu isteyen Terim, mücadelenin üç ihtimalli değil tek ihtimalli maç olduğunu söyledi.

Mustafa umudu

Galatasaray’ın devre arasında Zamalek’ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed’in geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Karantina süresi bugün sonra erecek Mısırlı oyuncu son bir teste daha girecek. Eğer sonucu negatif çıkarsa oynamasına bir mâni kalmayacak.

ÜÇ GÜN ARAYLA...

Maçın hakemi yine Kalkavan

Galatasaray-Trabzon maçında Mete Kalkavan’ın görevlendirilmesi üzerine sarı kırmızılılar bir açıklama yayımlayarak "Yeni bir adaletsizlik istemiyoruz. Bu atama hatada ısrardır" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Cimbom’un tavrına rağmen MHK aldığı kararla üst üste ikinci defa Kalkavan’ı Galatasaray maçına tayin etti. Kalkavan üç gün arayla Antalya-Galatasaray maçında düdük çalacak.