Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun Medipol Başakşehir ile oynadıkları mücadelenin son bölümünde Aykut Kocaman ile yan yana sohbet etmelerinin bazı kesimlerce eleştirilmişti.

"BUNU BİR TARAFA ÇEKMEK DOĞRU DEĞİL"

Konuyla ilgili günler sonra suskunluğunu bozan Emre Belözoğlu, "Aykut hocayla 3 Temmuz'da kader birlikteliği yaptık. Camiamızın efsane futbolcusuydu. Teknik adam olarak şampiyonluk yaşadı. Aykut hocayla iyi diyaloğum vardır, kendisiyle fikir alışverişim olur. Maçın bitmesine 17-18 saniye kalmış onun yanına gidip fikirlerimle alakalı bir şey söylediğimde bunu bir tarafa çekmek doğru değil. Buna cevap vermek de doğru değil. Bunu görüp geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Mevcut puanımızı düşündüğümüzde Kasımpaşa maçını oynamadan oraya 3 puan yazamayız. Aslında büyütülecek bir şey de söylemedim. Futbol oynamış, futbolun içinde kalmış, herhangi bir yerinde bulunmuş herkes oynanmamış hiçbir maçın 3 puan olmadığını söyler.

Fenerbahçe sezon boyunca ligin hali hazırda şampiyonluk adaylarından bir tanesiydi. Oyunsal anlamda ise mutlaka beklentiler biraz daha farklıydı, bunu ben de daha önce dile getirmiştim. Futbolumuzda bir gelişme var. Sonuna kadar bu yarışın içinde olmak istediğimizi her zaman söyledim, söylemeye de devam edeceğim. İyi bir takımımız var, oyunun da geliştiği yanlar var. Geliştireceğimiz anları da olacak.

"HERKESİN KENDİNE GÖRE BİR SİSTEMİ VAR"

İstediğimiz, arzu ettiğimiz oynatmak istediğimiz oyun güçlü bir oyun ve oyuncular da bundan keyif alıyor. Bu oyunu doğru bir şekilde süreye yaymak lazım. Türkiye Ligi'ndeki her takım bir oyun oynamaya çalışıyor. Başındaki teknik adamların ekipleri var, kendileri çalışıyor, rakibi analiz ediyorlar. Bir maçtan önce herkesin kendine göre bir sistemi var. Sistematik çalışıyorlar, bizi analiz ediyorlar, biz onları analiz ediyoruz.

AHMET NUR ÇEBİ VE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

Ahmet Nur Çebi ve Sergen hocanın açıklamalarını takip ediyoruz. Bazı şeyler onların istediği gibi gitmiyor gibi görünüyor. Bu da normal bir reflekstir, camiayı bir tutmak, beraber tutmak için yapılan açıklamalar olduğu için anlayışla karşılıyorum.

"TAKIMIMA İNANIYORUM"

Oyuncuların iştahı, arzusu, oynama isteği bunlar ciddi anlamda gelişti. Antrenmanlarımız biraz daha değişti. Ancak istediğim oyunun karşılığını tam aldım dersem bu doğru olmaz. Takımıma inanıyorum, içerideki enerjiye güveniyorum. Biz sezon sonuna kadar inşallah mücadelenin içinde olacağız."