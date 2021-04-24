Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle çevrim içi olarak düzenlendi.

Görev süresi dolan ve sarı-kırmızılı kulübe başkan adaylığını açıklayan Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun yokluğunda toplantıyı kurulun kıdemli başkan yardımcısı Aykutalp Derkan yönetti.

Tüzük gereği bu ay içinde yapılması gereken divan kurulu başkanlık seçiminin koronavirüs salgını nedeniyle gelecek aya ertelendiğini aktaran Derkan, "İlk fırsatta divan kurulu başkanlığı seçimini yapmayı planlıyoruz. Maalesef şu an bir tarih veremiyoruz. Pandemi şartlarında yapabildiğimiz erken tarihte yapmayı umuyoruz." diye konuştu.

Derkan, Galatasaray Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısının 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 29 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.

Aykutalp Derkan, başkan adaylarının 44 kişilik yönetim, denetim, sicil ile disiplin kurulunun asil ve yedek listelerini en az 100 imza ile 7 Mayıs Cuma günü saat 18.00'e kadar divan kurulu başkanlığına bildirmesi gerektiğini kaydetti.

Gündem maddelerinde söz alan üyeler, futbol dışı branşların sorunları ve yönetimsel eleştirilerini dile getirdi. Divan kurulu üyeleri, gelecek ay yapılacak seçimler, kulübün mali, sportif ve idari sorunlarıyla ilgili görüş belirtti. Toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.