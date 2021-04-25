Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’de oynadığı son beş karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, galibiyet hasretini sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük karşısında sonlandırdı. Jorge Djaniny’nin attığı gollerle kazanan Karadeniz ekibi böylece gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma yolunda son dört haftaya girerken avantaj elde etti.

Gümrük gençlerle

Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli’nin ilk 11’de Efe Tatlı ve Serhat Ahmetoğlu gibi 18 yaşında iki genç isme forma verdiği karşılaşmada topa daha fazla sahip olan taraf da konuk takımdı. Maçta gol perdesiyse 15’te açıldı. Fatih’in eline çarpan top sonrasında kazanılan penaltıyı Djaniny golle sonuçlandırdı: 1-0.

Sürprize izin yok

Maçın ikinci yarısında önce 52’de Mevlüt Erdinç ile ardından 55’te Salibur ile beraberlik fırsatları yakalayan Karagümrük iki pozisyonda da Uğurcan’a takıldı. 66’da Serhat’ın kaleci Viviano’ya attığı geri pas kısa düşünce araya giren Djaniny maçtaki ikinci golüne imza attı ve takımına üç puanı kazandıran isim oldu.

Edgar sakatlandı

Trabzonspor’un savunma oyuncularından Edgar Ie ısınma hareketleri sırasında arka adalesinden hafif bir sakatlık yaşamıştı. Ardından ısınarak maçı çıkan Edgar, devre arasında ağrılarının devam ettiğini belirtince riske edilmeyerek oyundan alındı.

Rica etmedim emrettim!

Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı maçı değerlendirdi. Avcı “Galip gelmek şehre, camiaya, oyunculara iyi hissettiriyor. Futbol artık akıl oyununa döndü. Dünya futbolu değişiyor. Eskiden büyük takım kendi oyununu oynar diye söylemler vardı. Bunlar artık kalktı. Sürekli değişen bir oyun var, rakibe göre değişen planlar var. Karagümrük iyi organize olan bir takım. Oyuncularıma merkezi kapatmalarını rica etmedim, emrettim. Onlar da çok güzel uyguladılar” ifadelerini kullandı.

Ailem için

Trabzonspor’un gollerini atan Djaniny, “İyi bir rakibe karşı iyi bir oyun ortaya koyduk. Kazanmayı çok istedik ve iyi mücadele ettik. Kazandığımız için mutluyuz” dedi. Afrikalı oyuncu gollerden sonra kameralara yaptığı kalp için ise “Ailem ve çocuklarım içindi” ifadelerini kullandı.