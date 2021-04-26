Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya’nın Varşova kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp yurda dönüş yaptı. İstanbul Havalimanı’na Polonya’dan gelen Kayaalp, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyük bir şampiyonluğu ülkesine kazandırdığı için mutlu olduğunu söyleyen Kayaalp, “Zorlu bir yılı geride bıraktık. Olimpiyat iptal oldu, organizasyonlar iptal oldu. Benim için iyi oldu bu, sakatlıklarım vardı. Onlara yoğunlaştım ve tekrardan yenilenip mindere dönmek istiyorum demiştim. Milli takım kamplarımızı ve büyük turnuvalarını iyi değerlendirdim. Orada güzel maçlar yaparak tekrardan formumu geri sağlamış oldum. Avrupa Şampiyonası’na daha ümitli şekilde gittim. 10. kez şampiyon olma hedefim vardı. Rakiplerimle iyi mücadele ettim finale kadar. 3 rakibimi de tuşladım. Finalde de 3-1 yenerek aldım. Daha farklı olabilirdi daha dikkatli olsaydım. Attığım tek kolda 4 puanlıktı, itiraz etsek kazanırdık. 1-0 da olsa önemli olan galip gelmekti. Olimpiyat yolunda bir moral olarak görüyordum burayı. O morali de almış oldum. Daha istekli ve arzulu şekilde 3 ayı değerlendireceğim” dedi.

“Hedefim Olimpiyat madalyasını kazanmak”

Tokyo Olimpiyatları ile ilgili konuşan Kayaalp, “Tek hayalim piramidin son taşı derim olimpiyat için. Almadığım güreş adına altın madalya kalmadı. Düzenlenecek tüm organizasyonlarda altın madalya nasip oldu. Olimpiyat eksik. Olimpiyat madalyasını alıp, Allah nasip ederse, çoluk çocukla huzurlu bir yaşam sürerim. Nasibimizde varsa gereken çalışmaları, hazırlıkları yapalım, ondan sonra tevekkül edelim ve mücadele edelim. Olursa ülkem ve benim için güzel olur” diye konuştu.

“Kızımın mutluluğunu görünce şampiyonluk her şeye değdi”

Çocuğunun kendisini görünce sevinmesi görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasıyla ilgili açıklamalar yapan milli güreşçi, “Kızım 8. ayını dolduracak. Artık tanımaya da başladı babasını. Devamlı görüşüyoruz görüntülü olarak. 8 ay oldu ama bunun 4-5 ayını kamplarda geçirdim. 5 ay ayrı kaldık. 1 aydır son kamptayız. Tabi onun öyle mutlu olduğunu görünce her şeye değdi bu şampiyonluk. Hep hayalimdir çocuğumun beni izlemesi, şampiyonluklarımı görmesi. Küçük de olsa, bir şeyler algılayamasa da onun ufak sevinci beni mutlu etti” şeklinde konuştu

“Karelin’in rekorunu egale edebilmek gurur verir”

Rus eski güreşçi Aleksandr Karelin’in rekorları hakkında konuşan Kayaalp, “O çok büyük ve efsane bir güreşçi. Biz öyle büyük bir güreşçinin şampiyonluğuna yetişemeyiz. Avrupa rekorunu yetişebilmek, bilmiyorum vücudum el verirse büyük bir gurur. Bazen yanlış yorumluyorlar. Öyle büyük bir güreşçinin Avrupa rekorunu egale edebilmek benim için gurur verir” diye konuştu.