Cox’un iddiasına göre önceki gün Stenhousemuir takımıyla yapılan maçta rakip futbolcu Jonathan Tiffoney maçta yanına gelip “Keşke ilk intihar teşebbüsün başarılı olsaydı” dedi. Daha önce de zaman zaman akıl sağlığıyla ilgili olarak rakip futbolcuların sözlü tacizlerine maruz kalan Cox için bu, bardağı taşıran son damla oldu. Sahadan ayrılan İskoç futbolcu, Facebook’ta duygusal bir video mesajı yayımlayarak “Yine akıl sağlığımla alay edildi. Bırakma zamanı geldi” diyerek futbolu bıraktığını açıkladı. Stenhousemuir takımı, iddiayla ilgili olarak futbolcusu hakkında soruşturma başlattı.
Rakip oyuncuya kızdı, futbolu bıraktı
30.04.2021 - 13:16 | Son Güncelleme: 30.04.2021 - 13:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İskoçya’da Albion Rovers futbol takımının forması giyen 32 yaşındaki David Cox, 2014 senesinde psikolojik problemlerinden dolayı birkaç kere intihar teşebbüsünde bulunduğunu açıklamıştı.
Etiketler : rakip,futbolcu,David Cox,
786710 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/786710.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
36
24
6
6
40
78
02
FENERBAHÇE A.Ş.
36
22
7
7
28
73
03
GALATASARAY A.Ş.
36
22
6
8
35
72
04
TRABZONSPOR A.Ş.
37
17
13
7
11
64
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
36
16
9
11
16
57
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
37
16
9
12
16
57
07
DEMİR GRUP SİVASSPOR
36
13
16
7
8
55
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
36
14
12
10
9
54
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
36
13
12
11
7
51
10
GÖZTEPE A.Ş.
36
12
12
12
3
48
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
37
9
16
12
-12
43
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
36
10
12
14
-4
42
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
36
10
12
14
-12
42
14
HELENEX YENİ MALATYASPOR
36
9
13
14
-6
40
15
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
36
10
10
16
-15
40
16
MKE ANKARAGÜCÜ
36
10
8
18
-14
38
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
36
9
11
16
-16
38
18
KASIMPAŞA A.Ş.
36
9
10
17
-15
37
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
37
9
10
18
-22
37
20
GENÇLERBİRLİĞİ
36
9
8
19
-27
35
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
36
6
10
20
-30
28
Süper Lig Fikstür
39.Hafta Maçları
01.05.2021 20:30
Beşiktaş - Atakaş Hatayspor
02.05.2021 16:00
Denizlispor - Rizespor
02.05.2021 16:00
Konyaspor - Karagümrük
02.05.2021 16:00
Fraport-tav Antalyaspor - Göztepe
02.05.2021 20:30
Gençlerbirliği - Galatasaray
03.05.2021 16:00
Başakşehir - Ankaragücü
03.05.2021 16:00
Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor
03.05.2021 16:00
Kasimpaşa - Alanyaspor
03.05.2021 20:30
Fenerbahçe - Erzurumspor
03.05.2021 20:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Sivasspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR
32
19
7
6
31
64
02
GZT GİRESUNSPOR
32
19
7
6
25
64
03
YILPORT SAMSUNSPOR
32
18
10
4
24
64
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
32
18
6
8
26
60
05
ALTAY
32
18
3
11
25
57
06
ALTINORDU
32
15
9
8
7
54
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
32
15
7
10
15
52
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
32
14
8
10
4
50
09
TUZLASPOR A.Ş.
32
14
5
13
-5
47
10
BURSASPOR
32
13
4
15
-2
43
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
32
11
6
15
-3
39
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
32
11
5
16
-6
38
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
32
9
8
15
-10
35
14
ADANASPOR A.Ş.
32
9
7
16
-8
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
32
7
13
12
-18
34
16
AKHİSARSPOR
32
8
5
19
-20
29
17
ANKARASPOR
32
6
8
18
-24
26
18
ESKİŞEHİRSPOR
32
1
8
23
-61
8
PTT 1. Lig Fikstür
33.Hafta Maçları
01.05.2021 13:30
Eskişehirspor - Bursaspor
01.05.2021 16:00
Yilport Samsunspor - Ankaraspor
01.05.2021 16:00
Ankara Keçiörengücü - Menemenspor A.ş.
01.05.2021 16:00
Gzt Giresunspor - Akhisarspor
01.05.2021 16:00
Altinordu - Tuzlaspor A.ş.
01.05.2021 16:00
Bereket Sigorta ümraniyespor - Altay
01.05.2021 16:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Adanaspor
01.05.2021 16:00
Istanbulspor - Beypiliç Boluspor
01.05.2021 16:00
Adana Demirspor A.ş. - Aydeniz Et Balikesirspor