Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cox’un iddiasına göre önceki gün Stenhousemuir takımıyla yapılan maçta rakip futbolcu Jonathan Tiffoney maçta yanına gelip “Keşke ilk intihar teşebbüsün başarılı olsaydı” dedi. Daha önce de zaman zaman akıl sağlığıyla ilgili olarak rakip futbolcuların sözlü tacizlerine maruz kalan Cox için bu, bardağı taşıran son damla oldu. Sahadan ayrılan İskoç futbolcu, Facebook’ta duygusal bir video mesajı yayımlayarak “Yine akıl sağlığımla alay edildi. Bırakma zamanı geldi” diyerek futbolu bıraktığını açıkladı. Stenhousemuir takımı, iddiayla ilgili olarak futbolcusu hakkında soruşturma başlattı.