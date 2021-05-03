Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanından 2-0’lık skorla evine dönmeyi başardı. Sonuç sarı kırmızılılar için harika. Çünkü özellikle ilk yarıda düşük tempoda yan pas, geri pas, şişirme şut üçgeninde döndü Aslan’ın oyun planı. Önüne koyduğu şampiyonluk hedefine ulaşma ihtimalinin giderek azalmasına rağmen son düdüğe kadar pes etmeyeceğini iddia eden Galatasaray bu kadar etkisiz gözüktüğü bir ilk devreden sonra üç puan alarak derbiye çıkacak.

Halil direnci kırdı

Son dönemde Fatih Terim’in düzenli forma vermeye başladığı Halil Dervişoğlu dün gece Galatasaray’ın umutlarını son haftalara taşımasını sağladı. 21 yaşındaki oyuncu parçalı formayla ilk golünü Gençlerbirliği ağlarına yolladı, zaten son birkaç karşılaşmada skora çok yaklaşmıştı. Ancak dün bulduğu gol katı savunma yapan, beraberliğe inanan Ankara ekibinin direncini kırdı. Daha sonra da yaptığı asist Aslan’ın 'ya tamam ya devam' maçına çıkmasını sağladı.

Temposuz Aslan

Gençlerbirliği evinde öncelikli olarak kaybetmemeyi düşündüğünü ilk düdükten itibaren sergilediği oyunla gösterdi. Bütün hatlarıyla kapanan kırmızı siyahlılar karşısında G.S aray topa sahip olmasına rağmen oyunu rakip yarı sahaya yıkmakta oldukça zorlandı. Kalesinde neredeyse tek bir pozisyon bile vermeyen Cimbom’un hücum hattı durağan kalınca 44’te Halil’in golüne kadar tempo yükselmedi. İkinci gol de Aslan'ın temposunu çok fazla yükseltmedi desek yeridir.

TAYLAN : Hedef dokuz puan

G.Saray'ın başarılı ön liberosu Taylan Antalyalı, "3 maç kaldı, hepsini kazanmak istiyoruz. Galatasaray'a yakışır bir mücadele vermek istiyoruz. Şampiyonluk ne olur bilmiyorum ama biz 9 puan almak istiyoruz. Derbi maçın öneminin farkındayız. İnşallah alacağız" sözlerini kullandı.

FALCAO-MUSTAFA

Yıldızlar kulübede

G.Saray'da forvetin iki yıldız ismi Radamel Falcao ve Mustafa Muhammed, Teknik Direktör Fatih Terim tarafından on bire alınmadı. Arda Turan'ın da yedek beklediği mücadelede tecrübeli çalıştırıcı on bire Halil'i koydu ve genç oyuncu hocasını bu kararından dolayı pişman etmedi.

KEREM: Her maç final

Galatasaray'ın genç hücumcusu Kerem Aktürkoğlu, ''Önümüzde 3 maç kaldı. Her maçı final olarak görüyoruz. Haftaya bir derbi var. Çok daha farklı bir havası oluyor. Beşiktaş maçını kazanarak şampiyonluk yoluna iddiamızı sürdürmek istiyoruz'' açıklaması yaptı.

DERBİYİ KAZANACAĞIZ

Siftah yaptı

∂ Son haftalarda G.Saray'da on birde şans bulan Halil Dervişoğlu dün takımını 1-0 öne geçiren golü çok şık bir vuruşla kaydetti. Genç oyuncu sarı kırmızılı forma altında ilk golünü atarken arkadaşları tarafından tebrik yağmuruna tutuldu. Dervişoğlu, bu sezon G.Saray formasıyla Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu (21 yaş 145 gün).

Erken gol rahatlattı

∂ Maçın ardından konuşan başarılı forvet, "Oyunun domine eden taraf bizdik. Golü erken bulduğumuz için daha rahat oynadık. Gol sevinci doğduğum yeri ifade ediyor. Hollanda'da çok sevdiğim insanlar var. Golümü onlara armağan ediyorum. Derbi maçta oyunumuzu devam ettirerek kazanmak istiyoruz" açıklaması yaptı.

AÇIKDIKÇA AÇILDI

Akbaba yine attı

∂ G.Saray'da son haftaların başarılı ismi Emre Akbaba gollerine devam ediyor. Trabzon önünde son dakikada bir puanı kurtaran futbolcu, geçen hafta Konya karşısında galibiyeti getirmişti. Emre dün de G.Birliği önünde takımını rahatlatan ikinci gole imza attı. Yıldız oyuncu daha sonra Babel'in pasında bir gol daha atsa da VAR'a takıldı ve sevinci yarım kaldı.