Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, takımın şampiyonluğa koşmasını değerlendirdi. Siyah beyazlı yönetici, büyük bir mutlulukla şampiyonluğu beklediklerini söylerken "Çok zor şartlar altında bu başarıyı yakalayacak olmamız gurur verici. Sahada teknik ekip ve futbolcular kadar başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin de emeği çok büyük. Sayın Başkan, Beşiktaş için çok doğru bir isim" dedi. Dalgakıran Beşiktaş'ın önceki yıllarda kazandığı şampiyonlukların kulübe daha çok maliyet getirdiğini belirtirken "Plansız harcamalar kulübün borca girmesine sebep oldu" ifadelerini kullandı.

Mali yapı önemli

Şampiyonluğun çok önemli olduğunun altını çizen Dalgakıran, "Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gitme şansına sahip olacağız. Bu pandemi koşullarında Şampiyonlar Ligi'nden gelecek gelir can suyu gibi olur. Ancak; önemli olan şampiyon olmak değil, sürdürülebilir bir başarı. Yakın zamanda da şampiyonluklar yaşadık ama sürdürülebilir bir yapı oluşturulamadığı için bu şampiyonlukların maliyeti getirisinden fazla oldu. Yeni kaynak oluşturmak ve kurumsallaşma hamleleri stratejik konulardır. Kulübün gerçek anlamda kurumsal bir yapılanmaya sahip olması hususunda kararlıyız" diye konuştu.

YİNE UYLUK GERİLMESİ

N'Koudou'nun kronik derdi

∂ Son üç maçta attığı üç golle takıma büyük katkı sağlayan Kevin N'Koudou'dan kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, Hatay maçında sakatlanarak oyundan çıkan Fransız yıldızın sol uyluk arka kısmında gerilme tespit edildiği belirtildi. N'Koudou bu sakatlığı son iki sezonda üç defa yaşadı. İlkinde 33, ikincisinde 13, üçüncüsünde ise 67 gün sahalardan uzak kaldı. Yıldız oyuncunun derbiye yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

En iyisi Larin!

Hatayspor maçında dört gol atarak muhteşem bir performans sergileyen Cyle Larin, çok önemli bir istatistiğe de imza attı. Bu sezon 19 gol atan Kanadalı yıldız, Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde penaltı golü bulunmayan oyuncular arasında ağları en fazla havalandıran isim durumunda.

MESAİYE BAŞLIYOR

Aboubakar idmana çıkıyor

∂ Lider Beşiktaş iki günlük izinin ardından G.Saray derbisi hazırlıklarına başlıyor. Sivasspor maçında sakatlığından bu yana takımdan uzak kalan Aboubakar'ın bugün yapılacak çalışmaya katılması bekleniyor. Kamerunlu yıldız sakatlığı sebebiyle son üç maçta forma giyememişti.

YÖNETİME İSTEĞİNİ İLETTİ

Gökhan Töre kalmak istiyor

∂ Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Gökhan Töre, gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalmak istediğini yönetime iletti. Bu sezon çok sık sakatlık yaşamasına rağmen son haftalarda takıma verdiği katkıyla dikkat çeken oyuncu için kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.