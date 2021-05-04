Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe A Takım Direktörü Emre Belözoğlu galibiyete ve süren şampiyonluk iddiasına rağmen maç sonrası takımına tepkiliydi. Son dakikalarda yoğunlaşan Erzurum atakları ve Samuel'in kaçırdığı müsait gol üzerine sinirlenerek soyunma odasının yolunu tutan Emre Hoca, "Bugün bizim gol beklentimiz neredeyse 5'e yakın. Gol dışında 15 net pozisyonumuz var. Biz 50 kere ceza sahasına giriyorsak, Erzurumspor bizim ceza sahamıza 25 kere girmeyecek. Benim oyun anlayışım da, futbola bakışım da böyle" sözlerini kullandı.

Rakipler de kazanıyor

"Kazandığımız için mutluyuz. Bulunduğum konum ve görev itibarıyla oyunun neresini iyi, neresini kötü yaptığımızı kendimce deneyimliyorum" diyen Emre Belözoğlu, "Takımım iştahı tek kelimeyle mükemmel fakat, baktığımızda rakipler farklı kazanıyor. Bir oyun inşa etmek kolay değil, oyunu inşa ederken kazanmak da önemli. Oyunumuz memnun edici ama 2. yarıda rakibe 4 net pozisyon verdik, bunlar olumsuz görüntülerdi. 16-17 Mayıs'a kadar bu iş devam edecek ve sonra da iyi olacak" dedi.

ÜÇ MAÇ SONRA SEVİNDİ

Pelkas 7 gole yükseldi

∂ F.Bahçe'ye sezon başında transfer olan ve ortaya koyduğu performansla taraftarın beğenisini kazanan Pelkas, Erzurumspor karşısında takımının 3. golünü attı. Ligde son olarak 3 maç önce Başakşehir filelerini havalandıran Pelkas, 7. gole yükseldi.

HARİKA BİR ASİST YAPTI

İrfan Can’dan süper dönüş

∂ Fenerbahçe’de iki değişiklik vardı. Kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül ile adalesinde ağrıları olan Serdar Aziz kadroda yer almazken, bu futbolcuların yerine sarı kart cezası sona eren İrfan Can Kahveci ile Tisserand forma giydi. İrfan Can harika bir asist yaptı.