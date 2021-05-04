Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da yaklaşan seçimler öncesi sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Adaylığını açıklayan üyelerin işi resmîyete dökmesi için 7 Mayıs saat 18.00’e kadar kurullarında yer alacak bütün isimleri Divan Başkanlığına 100 imzayla birlikte sunmaları gerekiyor. Şu ana kadar sadece Burak Elmas gerekli evrakları Divan Kuruluna teslim etti. Metin Öztürk de yarın yapacağı başvuruyla ikinci resmî aday olacak. Divan Kurulunun eski başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun ise cuma günü evrakları sunması bekleniyor.

Hunca çekildi

Daha önce aday olacağını açıklayan Tuncer Hunca ise seçimlere bir aydan az bir zaman kala adaylıktan çekildiğini açıkladı. Hunca, seçimlerde Eşref Hamamcıoğlu’na tam destek vereceğini açıklayıp, kendisine başarı diledi. Mevcut Başkan Mustafa Cengiz ise adaylık konusunda sessizliğini sürdürüyor. Adaylık için başvurduğu iddiasının doğru olmadığını belirten Başkan Cengiz, nihai kararıyla ilgili renk vermedi. Camia içinde Mustafa Cengiz’in kararını yarın GS TV’den duyuracağı konuşuluyor.

Keyifler yerinde

Gençlerbirliği’ni 2-0’la geçen Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Aslar yenileme çalışmasıyla yetinirken diğerleri çift kalede taktik maçı yaptı. Kazanan takım galibiyet pozu vermeyi ihmal etmedi.