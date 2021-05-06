Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Joker oyuncu

Fenerbahçe’de yaşadığı çalkantılar neticesi Alanya’ya kiralanmak Ozan Tufan için milat oldu. Akdeniz ekibinde kendine gelen yıldız oyuncu, önce A Millî Takım’daki yerini geri kazandı, ardından Fenerbahçe’ye çok güçlü bir dönüş yaptı. Geçen sezon 6 gol, 5 asistle kırdığı kariyer rekorunu, bu sezon 5 gol, 8 asistle geliştiren Ozan, verilen her görevin altından başarıyla kalkmayı bildi. Sarı lacivertli forma ile 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayan yıldız oyuncu, son olarak sağ bekteki sorumluluğun altından da başarıyla kalktı.

Saray yolcusu

Ozan, bu performansını millî takımda da sürdürürken Avrupalıların da iştahını kabarttı. Başta İngiltere olmak üzere çok sayıda ülkeden önemli talipleri olan millî yıldız için gözünü en çok karartan Crystal Palace oldu. 2018’deOzan’ın transferinden son anda vazgeçen Crystal’ın bu sefer serbest kalma bedeli olan 20 milyon avroyu ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, Ozan’ı Euro 2020 vitrini sonrası değerlendirmek istese de İngiliz ekibi, işi bir an önce bitirmek için çabalıyor.

İLK HEDEF GOLCÜ

Artık sabır kalmadı

F.Bahçe, son yıllarda yaşanan golcü krizine kesin bir nokta koymak için kolları sıvadı. Slimani, Samatta, Cisse gibi isimlerin yaşattığı hayal kırıklıklarının ardından sarı lacivertlilerin bir numaralı transfer gündemi golcü. Samatta, Cisse ve Thiam’la yolları ayıracak olan Fenerbahçe bu mevki için birbirinden farklı özellikleri olan iki yıldız transferi planlıyor. Premier Lig’den çok sayıda isim için temaslar yapılırken, Vedat Muriqi’nin de kiralık olarak geri alınması gündemde.

AĞRILARI GEÇTİ

Serdar Aziz dönüyor

Erzurum maçında sakatlık sebebiyle kadroda yer alamayan Serdar Aziz, Ankaragücü deplasmanında ilk on birde olacak. Ağrıları geçen tecrübeli savunmacı bugün takımla birlikte idmana çıkacak ve Ankara’da formasına kavuşacak. Tisserand, Erzurum karşısındaki iyi oyununa rağmen kulübeye dönecek.