Futbolseverlerin büyük ilgi ile takip ettiği ve 36.7 milyon takipçisi olan dünyaca ünlü sosyal medya hesabı, Bursaspor’un maçlarını oynadığı ve Timsah Arena olarak ün salan Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun görselini paylaştı. Instagram’ın yanı sıra diğer sosyal medya hesaplarıyla 50 milyonluk bir kitleye hitap eden hesabının yöneticileri, paylaşımın altına 'Takımı tahmin edebilir misin?' sorusunu sordu. Paylaşımın altına binlerce yorum geldi. Türk futbolseverler Bursaspor cevabını gecikmeden verirken, yabancı takipçiler farklı yorumlarıyla dikkat çekti. Bursaspor Kulübü ise bu duruma kayıtsız kalmadı. Yeşil-beyazlı kulübün resmi Twitter ve Instagram adresi de sorunun cevabı olarak 'düşünen yüz' emojisi koyarak takipçileri ile paylaştı. Bu paylaşımlar sonrası timsah figürlü dünyaca ünlü bir marka da yorumlar kısmına takipteyiz ifadesini simgeleyen bir emoji paylaştı. Bu paylaşım Bursaspor taraftarını sponsorluk anlamında heyecanlandırdı.
Dünyaca ünlü hesaptan Timsah Arena paylaşımı
06.05.2021 - 17:08 | Son Güncelleme: 06.05.2021 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursaspor’un Timsah Arena olarak ün salan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun görseli, 36 milyon takipçisi olan dünyaca ünlü sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Timsah Arena,sosyal medya,
788238 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/788238.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
37
25
6
6
47
81
02
FENERBAHÇE A.Ş.
37
23
7
7
30
76
03
GALATASARAY A.Ş.
37
23
6
8
37
75
04
TRABZONSPOR A.Ş.
37
17
13
7
11
64
05
DEMİR GRUP SİVASSPOR
37
14
16
7
9
58
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
38
16
9
13
13
57
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
37
16
9
12
9
57
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
37
14
12
11
8
54
09
GÖZTEPE A.Ş.
37
13
12
12
4
51
10
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
37
13
12
12
3
51
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
37
11
12
14
0
45
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
37
11
12
14
-11
45
13
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
38
9
16
13
-13
43
14
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
37
11
10
16
-14
43
15
HELENEX YENİ MALATYASPOR
37
9
14
14
-6
41
16
KASIMPAŞA A.Ş.
37
10
10
17
-12
40
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
37
9
12
16
-16
39
18
MKE ANKARAGÜCÜ
37
10
8
19
-15
38
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
38
9
10
19
-24
37
20
GENÇLERBİRLİĞİ
37
9
8
20
-29
35
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
37
6
10
21
-31
28
Süper Lig Fikstür
40.Hafta Maçları
08.05.2021 20:30
Erzurumspor - Kasimpaşa
08.05.2021 20:30
Ankaragücü - Fenerbahçe
08.05.2021 20:30
Sivasspor - Başakşehir
08.05.2021 20:30
Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
08.05.2021 20:30
Rizespor - Helenex Yeni Malatyaspor
08.05.2021 20:30
Atakaş Hatayspor - Denizlispor
08.05.2021 20:30
Galatasaray - Beşiktaş
08.05.2021 20:30
Karagümrük - Gençlerbirliği
08.05.2021 20:30
Göztepe - Konyaspor
08.05.2021 20:30
Trabzonspor - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
07.05.2021 16:00
Beypiliç Boluspor - Eskişehirspor
07.05.2021 20:30
Akhisarspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
09.05.2021 18:00
Altay - Royal Hastanesi Bandirmaspor
09.05.2021 18:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Altinordu
09.05.2021 18:00
Bursaspor - Ankara Keçiörengücü
09.05.2021 18:00
Ankaraspor - Istanbulspor
09.05.2021 20:30
Menemenspor A.ş. - Adana Demirspor A.ş.
09.05.2021 20:30
Adanaspor - Yilport Samsunspor
09.05.2021 20:30
Tuzlaspor A.ş. - Gzt Giresunspor