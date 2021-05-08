Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

29 Mayıs’ta Manchester City ve Chelsea arasında İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. İngiltere, Türkiye'den gelen yolculara 10 gün otelde karantina zorunluluğu getirdi. Taraftarların finale gitmesini ciddi ölçüde etkileyecek bu kararın yanı sıra İngiltere, salgın nedeniyle Türkiye'nin yüksek riskli ülkelerin bulunduğu kırmızı listeye alındığını duyurdu.

UEFA rahatlattı

Maçın İngiltere'ye taşınma olasılığı olduğuna dikkat çeken İngiltere Ulaştırma Bakanı Scott Shapps, finalin İngiltere'de oynanması için başvurduklarını ve UEFA'nın kararını beklediklerini açıkladı. Bu gelişmeler üzerine UEFA Medya Sorumlusu Pedro Pinto ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "UEFA'nın finali istanbul'dan alma planı olmadığını söyleyebilirim" sözlerini kullandı.

FİYATLAR UÇUYOR

Loca fiyatı 300 bin lira!

İngilizlerin final yerinin değişmesi için girişimleri sürerken tur şirketleri kampanyalara başladı. Final maçının fiyatları beş kategoriye ayrılıyor ve 2 bin 300 avrodan başlıyor. 12 kişilik locada özel servis ve yeme içmenin bedeli kişi başı 29 bin avro, bir başka deyişle 300 bin lira.