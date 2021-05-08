GALATASARAY 0-0 BEŞİKTAŞ
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11' Galatasaray öne geçti. Fernandes'in uzun pasında savunma arkasına sarkan ve caza sahasına giren Babel, topu ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı.Gol - Ryan Babel
6' Galatasaray'da Babel, N'Sakala'ya yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Ryan Babel
2' Sol kanattan Ghezzal'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Welinton kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Golün ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından karar değişmedi.
1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Radamel Falcao
Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Gökhan Töre