Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Süper Lig’de oynadığı son dokuz maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, sahasında bordo mavili takımın eski teknik direktörü Ersun Yanal’ın çalıştırdığı Antalyaspor’u ağırladı. Türkiye Kupası’nda finale yükselen güney ekibi karşısında her anlamda üstün bir oyun sergileyen ev sahibi takım sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı ve Avrupa kupalarını garantiledi. Trabzonspor puanını 67’ye yükseltti.

Nwakaeme nihayet

Maçta gol perdesi 13. dakikada açıldı. Ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Anthony Nwakaeme, 12 hafta aradan sonra attığı golle takımını öne geçirdi. 49’da bu sezon sakatlıklar nedeniyle bir türlü düzenli forma giyme imkânı bulamayan Abdülkadir Ömür, Bakasetas’tan aldığı pası iyi değerlendirdi ve Trabzon’da fark ikiye çıktı. Abdülkadir 39 hafta sonra gol hasretini dindirdi. 66’da Bünyamin’in ortasını iyi değerlendiren Amilton skoru belirledi: 2-1.