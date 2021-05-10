Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig'de haftalardır puan puana süren yarış dün oynanan karşılaşmalarla nihayet son buldu ve Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu. Averajla lider durumda bulunan Adana Demirspor deplasmanda Menemenspor önünde zorlanmadı ve 4-1'lik galibiyetle mutlu sona ulaştı. 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen güney ekibinde teknik direktör Samet Aybaba ve futbolcular karşılaşmanın ardından büyük coşku yaşadı.

Giresun 44 yıldır hasretti

İkinci sıradaki Hakan Keleş'in takımı Giresunspor da Tuzla deplasmanında kazanmayı bildi. Karadeniz ekibi rakibini 2-1 mağlup ederek Samsun'a olan averaj avantajıyla A. Demirspor'un ardından 44 yıl sonra Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Samsunspor ise dış sahada Adanaspor'u 2-0 yense de play-off'ta şansını arayacak. Play-off maçlarında yarı finaller 17-21 Mayıs'ta, final ise 25 Mayıs'ta oynanacak ve Süper Lig'e son yükselen takım belli olacak.

Biz bu ligin markasıyız

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Güzel memleketimin güzel insanlarına yakışır bir şampiyonluk oldu. 11 maçta 10 galibiyet aldık, toplam 4 gol yedik. Oyuncularım inanılmaz performans gösterdi. Türkiye'nin marka takımlarından biri Süper Lig'e geri döndü, orada da renk katacak" açıklaması yaptı.

BAŞKAN SANCAK:

Hoca'yla devam

∂ Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak şampiyonlukla beraberek büyük sevinç yaşarken, "26 yıl Süper Lig'e hasret kalmış bir takım, Allah bana nasip etti, Allah'tan ben daha ne isteyeyim? Ben nankörlük yapmam, bir takımı şampiyon yapan hocayla devam edeceksin. Hoca çalışmak istemezse bizim diyeceğimiz bir şey yok" ifadelerini kullandı.

ADANA AYAKTA

Konvoy yaptılar

∂ Adana’da, Adana Demirspor’un 26 yıl sonra gelen şampiyonluğu gece geç saatlere kadar coşkuyla kutlandı. Adana Demirsporlu taraftarlar araçlarına binerek şehir genelinde tur attı. Adana'nın birçok bölgesinde trafik adeta durma noktasında geldi.

İnanılmaz bir hikaye

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Çok zor şartlarda başardık. Sezon başında transfer kapalı, gençlerle ilk maça çıktık, sakatlıklar, cezalılar, çok sıkıntı çektik ama sonunda hak ettiğimiz bir şampiyonluk. Sezon başında söz verdik, onun gururunu yaşıyoruz, mutluyuz. İnanılmaz bir hikaye yazdık" dedi.

BAŞKAN KARAAHMET:

Örnek bir takım olacağız

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet maçın ardından, “İnşallah Giresun şehri Süper Lig’e yakışacak. Bazı menajerler Giresunspor’u borç batağına sokmuşlardı. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Ayakları yere basan, gelecek sezon Süper Lig’de örnek bir takım kuracağız" dedi.